2019-02-07T20:48:07+03:00
Звезды

Постройневшая Лариса Долина впервые за долгое время вышла в свет, но без мужа

Певица порадовала новой формой на премьере «Алиты»
Кира БУЛЫЧЕВА
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Лариса Долина. Фото предоставлено организаторамиЛариса Долина. Фото предоставлено организаторами
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На днях в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Алита. Боевой ангел». Фантастическая лента Роберта Родригеса, снятая под чутким руководством Джеймса Кэмерона и Джона Ландау обещает быть большим хитом - разговоры о «фильме мечты» создателя «Аватара» идут вот уже много лет. И, наконец, Кэмерон нашел, кому доверить сюжет, решив отказаться от кресла режиссера и став продюсером картины. И не пожалел - Родригес сделал «конфетку» из сценария по манге Юкито Кисиро, а актеры, сыгравшие главные роли, оказались настоящей «командой мечты» - чего стоит один Кристоф Вальц в образе доктора Идо, ученого, занимающегося реконструкцией киборгов. Выбор главной героини пал на Розу Салазар, которая в свои 33 весьма убедительно смотрится в роли юной Алиты, девушки-киборга.

Оценить хит кинокомпании «Двадцатый Век Фокс» пришли многие артисты. Был и герой современных полицейских сериалов Денис Шведов, красавица Анна Седокова, супруга Владимира Вдовиченкова Елена Лядова, блеснула прелестями Эвелина Бледанс.

Анна Седокова. Фото предоставлено организаторами

Анна Седокова. Фото предоставлено организаторами

Редкий выход в свет - Ева Польна появилась вместе со своей дочерью Эвелин (отец - Денис Клявер). Вместе пришли телеведущая Арина Шарапова и певица Лариса Долина. 63-летняя Лариса Александровна выбрала для первого за долгое время выхода в свет элегантный черный костюм, добавив оригинальное украшение - большой крест.

Ева Польна с дочерью Эвелин. Фото предоставлено организаторами

Ева Польна с дочерью Эвелин. Фото предоставлено организаторами

Эвелина Бледанс. Фото предоставлено организаторами

Эвелина Бледанс. Фото предоставлено организаторами

Арина Шарапова и Лариса Долина. Фото предоставлено организаторами

Арина Шарапова и Лариса Долина. Фото предоставлено организаторами

Многие поклонники артистки заметили, как изменилась Долина: совсем недавно ее формы были более пышными - буквально в декабре прошлого года на «Песне года». Отметили и то, что она пришла без супруга Ильи Спицына. Последнее время все чаще говорят о том, что у пары не все гладко, поэтому слухи об их расставании возобновились с новой силой. И Лариса Александровна и ее супруг не комментируют историю о конце их гражданского брака, хотя Илья рассказал «КП», что он по прежнему является директором Долиной и поддерживает с артисткой хорошие отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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