Производства станут сокращаться, а дома уже строят из бэушных кирпичей

Роман Репин, владелец строительной фирмы: «Мы будем помогать людям экономить»

Живу в Саратове, занимаюсь продажей стройматериалов. Я бы заниматься торговлей не стал. Но с производство дела идут сейчас совсем тяжело, а зарабатывать как-то надо.

Последние несколько лет в строительной сфере тоже все хуже. Сейчас строятся в основном только муниципальные объекты. Почти половина построенных жилых домов стоит нераспроданная.

А кому покупать? Денег у людей нет, к тому же многие уезжают из области в Москву на заработки.

Наши строители хватаются за любую работу, и появляются удивительные вещи. Много строится небольших объектов без документации, частное строительство. Условно говоря, люди ставят забор в чистом поле и чего-то там сооружают.

Сейчас есть большой спрос на бэушные строительные материалы. То есть разбирают старые здания и продают. Много чего еще можно разобрать: десятки таких домов еще есть в Саратове, свинарники, коровники. Ломать – не переломать еще. Это черный рынок, все за наличку, все без документов. Формально из них строить нельзя, но строят же. Никакой архитектор такой план не одобрит. Так что здесь присутствует, конечно, коррупционная составляющая.

Во всем малом и среднем бизнесе идет сокращение, либо платят черную зарплату. Людей сокращают и аутсорсинговые услуги получают большое распространение, чтобы в штат не брать людей. На бизнес же постоянно наваливают всякие разные обязанности и дополнительные сложности.

Количество предпринимателей уменьшается, за 7 месяцев 2018 года число юрлиц уменьшилось процентов на 15, а количество ИП выросло. Предприятия мельчают, меньше людей там начинает работать.

В малом и среднем бизнесе все больше денег идет мимо государства, бюджета, все меньше платится налогов. Все больше бизнес уходит в тень.

Перспективы развития – мы будем искать бюджетные вещи, которые будут позволять людям экономить.

Рустам Аскаров, пивовар: «Торговые сети ищут способ не повышать цены, часто в ущерб качеству продукции»

Я занялся своим производством в 2014 году. Это совпало с девальвацией рубля, но сильно нас не подкосило. В странах со слабой экономикой падение национальной валюты – нормально, это коммерческий риск.

С каждым годом работать становится все тяжелее. Я понял, что небольшое производство не нужно ни государству, ни налоговым органам. Лучше бизнесом «купи-продай» заниматься, вот тогда все будет в ажуре. Мне один чиновник прямо сказал, что будет хорошо, если не будет мелких пивоварен, а останутся только крупные, которые платят большие налоги и с которыми нет никаких проблем.

В этом году продолжит падать покупательская способность людей, да к тому же НДС подняли с 18 до 20%. И что теперь делать?

Сети не повышают цены, просят, чтобы мы остались со старыми. Все выкручиваются как могут. Кто-то будет переходить на меньший объем (яйца по 9 штук в упаковке тому пример), кто-то станет снижать качество продукции. Сейчас и так уже сложно купить в магазинах качественную продукцию, даже те, кто раньше качественно делал, потихоньку свои позиции сдает.

Еще 3-4 года назад крупные сети даже не хотели общаться с мелкими пивоварнями, а теперь нам рады. Денег у людей становится все меньше, и продавцам надо расширять ассортимент, особенно в эконом-сегменте.

Я решил завязать с производством на территории России, сейчас присматриваю производственные площадки в других странах. Здесь нет экономического смысла заниматься производством. Пивоварня остается, ей продолжат заниматься мои партнеры.

Идеальных стран, конечно, не бывает, но с точки зрения производства Европа интереснее. Там дешевле и проще вести бизнес. К тому же есть понимание, куда движется законодательство, там оно не меняется каждые полгода. А у нас меняется, и часто не в пользу малого бизнеса. Например, в позапрошлом году отменили льготу по инвестоборудованию. Раньше было так: если компания покупает новое оборудование, то пять лет не платит с него налог. В 2017 году эту льготу из автоматического режима убрали и отдали на откуп губернаторам. В Нижегородской области ее отменили и установили максимальную ставку этого налога (1,1%).

Кадры – тоже вечная проблема. Всегда хочется, чтобы сотрудники были умнее, толковее и просили меньше денег (улыбается).

Маргарита Никитина, хозяйка отеля для животных: «Хорька привозят на грузовике, а коты сидят на диете»

Первый отель открыли весной 2017 года. Сейчас у нас целая сеть в нескольких городах, и даже других странах (Казахстане, Франции).

Да, наш бизнес совпал с кризисом, но в России такие спады – обычное явление, и, если ждать подходящего времени, можно вообще ничего не открыть.

Помогло то, что на этом рынке было мало достойных предложений. В основном есть услуги частной передержки. У нас же все цивилизованно: номера с видеонаблюдением, обученный персонал, возможность онлайн-бронирования, служба такси. А еще многие отели сконцентрированы на чем-то одном (например, принимают только для кошек или собак), у нас же нет никаких ограничений для постояльцев.

Я ветеринар и первые клиенты пришли от знакомых, потом разработали сайт, использовали все способы стандартного продвижения.

У нас есть постоянный гость: крыса Ричи, ему хозяева, когда уезжают, выкупают люкс с видеонаблюдением. Есть хорек, его клетка занимает полквартиры, там имеется даже шезлонг, представляете! Когда его везут с этой клеткой к нам, заказывают грузовик. Для одного кота нужен особый рацион. Он сидит на строгой диете и его просят кормить строго по часам, а порции мы взвешиваем на весах, которые стоят под камерой, чтобы владельцы видели, сколько он ест.

В Москве номер стоит от 400 руб. в сутки. Мы видим падение покупательской способности, даже постоянные клиенты, которые предпочитали номера высшей категории, сейчас берут по более низкой цене. Акции лояльности приходится проводить, делать скидки.

Все помещения находятся у нас в аренде. С этого года подняли НДС, и арендная плата тоже увеличилась. Так что в начале сезона, с 1 апреля, и нам цены придется немного поднять.

В планах открытие новых отелей, в том числе для крупных собак. А также слияния и поглощения: к нам стали обращаться отели-одиночки с просьбой о присоединении, первая сделка такая уже прошла.

Антон Лифшиц, гендиректор компании по производству БАДов и косметики: «Основной рынок сбыта – Индия»

Свое производство мы запустили в Подмосковье в конце 2017 года.

Примерно 70-80% выручки у нас экспортная. В этом есть свои прелести и сложности. У разных стран разные требования к продукции, поэтому мы не можем создать универсальный БАД. С другой стороны, продавая много за рубеж, мы не так зависим от курса рубля. К тому же в Европе можно реализовать продукцию дороже, потому что люди там богаче.

Из-за санкций бывают трудности с получением денег. Например, одна компания сказала, что будет расплачиваться только через конкретный банк, потому что другие банки, где у нас есть расчетные счета, находятся под санкциями. Пришлось открывать для этого отдельный счет.

Планируем сделать основным рынком сбыта Индию. Давно хотели, но там была очень сложная система налогообложения: около 7 разных налогов и все высокие. В прошлом году их снизили, а саму систему упростили. Планируем наращивать продажи и в России.

Сейчас люди стали меньше тратить денег, особенно на товары не первой необходимости.

В каждой стране востребована своя продукция. Отбеливающий крем хорошо продается в Юго-Восточной Азии. В России в приоритете омолаживающая косметика, а еще наши люди любят худеть, большой рынок продукции мужского здоровья.

С европейцами проще работать, там если человек что-то пообещал, то он сделает. На Востоке слово «да» вообще ничего не значит. Там сначала соглашаются, а потом думают, смогут ли это выполнить.

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