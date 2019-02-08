2019-02-08T17:45:44+03:00
Звезды

Собчак отказалась садиться на мужское лицо

Телеведущая от души оттопталась на скандале с Reebok [видео, опрос]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: Олег ЗОЛОТО
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О скандальной рекламе кампании Reebok "Ни в какие рамки" с изображениями девушек и феминистскими слоганами не высказался только ленивый. Вот и Ксения Собчак не могла пройти мимо этой истории и внесла свои пять копеек.

"Люблю Окси и без чувства юмора, но с чувством юмора люблю еще больше. Приду на концерт многозначительно - в лосинах Reebok", - пригрозила Ксения Собчак в ответ на издевательскую публикацию репера Oxxxymiron, который, как известно, является амбассадором брэнда.

А через несколько минут оставила в соцсети провокационное сообщение: "Я вот тут подумала... А если мне в принципе не хочется сесть кому-то на лицо, а хочется удобно лежать на спине, когда мне вот это все делают, значит со мной что -то не так, да?".

После этого в Сети завязалась дискуссия на тему поведения телеведущей. Так, ей напомнили: "Ксения, всем известно, что в лица вы предпочитаете вцепляться ". На что острая на язык Собчак парировала: "Дорогие, вы меня опять с кем-то перепутали. Я ни с кем не дерусь и бью только по мозгам. Но сильно".

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Картинки с самыми провокационными подписями Reebok удалил
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Напомним, 7 февраля компания Reebok запустила рекламную кампанию "Ни в какие рамки". Однако уже через несколько минут бренду пришлось удалить фотографии, а затем выставить вновь, правда, не все. Компания вынуждена оправдываться: дескать контент частично удалили из-за возрастной политики инстаграма. И хотя картинки с самыми провокационными подписями Reebok решил не выпускать, пользователи все равно успели их заскринить и растащить на мемы, а истерия вокруг рекламы не утихает.

В проекте приняли участие КМС по боксу Изабель Магкоева, боец ММА Юстына Грачык, чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева и основательница издания Breaking Mad Залина Маршенкулова. Именно постеры с последней и пришлось удалить.

Надо признать, что бодипозитивным "Мое тело - мое дело" или бодрым "Я не договорила" давно никого не удивишь. Тем более девушки, чьи изображения сопровождали данные слоганы, вполне подходили под описание.

А вот лозунги "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо" и "Когда говорят «носить на руках», представляю, как меня носят в гробу", спровоцировали скандал вокруг поддерживающего феминизм Reebok. Ведь в данном случае компания делала ставку именно на феминисток. Заигрывание с потребителем данной категории должно было обернуться несметными богатствами, которые потекут рекой после увеличения продаж продукции бренда.

Комментарий ведущего специалиста по маркетингу компании Reebok Александра Голофаста.

Но что-то пошло не так. Соцсети буквально взорвались после такого настойчивого предложения бренда и немедленно приступили к язвительным комментариям.

Само лицо скандальных высказываний была вынуждена успокаивать пользователей соцсетей после грандиозного пиар-провала. Маршенкулова опубликовала сообщение, которое, по ее словам, записал ведущий специалист по маркетингу компании Reebok и инициатор кампании #Нивкакиерамки Александр Голофаст. По его словам, скандальная цитата на постере - это не о насилии, а о "максимальной форме возможного удовольствия, которое женщина может получить сама и принести своему партнеру". Автор сообщения утверждает, что тема кунилингуса умалчивается в российском обществе при том, что тема минета совершенно "одобряемая". Этой цитатой, как уверяет Голофаст, авторы рекламной кампании призвали мужчин раскрепоститься "вместе с сильными женщинами".

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Ксения Собчак в образе Анны Карениной
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ИСТОЧНИК KP.RU

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