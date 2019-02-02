Ксения Собчак прокомментировала слухи о разводе: "Есть болезненные аспекты в моей жизни"

Слухи о размолвке в семье 37-летней Ксении Собчак и её 46-летнего мужа появились ещё в конце прошлого года. Собчак внезапно стала появляться в свете с 43-летним театральным режиссёром Константином Богомоловым (бывший муж актрисы Дарьи Мороз - Ред.). И Новый год Собчак и Богомолов встретили вместе в подмосковном ресторане Араса Агаларова. Вместе с ними за столиком была Рената Литвинова и Земфира. Мужа Собчак в этой компании не наблюдалось.

- Наверное, Виторган подрабатывает на корпоративах. От невостребованности берётся за любую работу, - шептались за соседними столиками светские сплетники.

Отношения Богомолова и Собчак никто не воспринимал всерьёз, поскольку у режиссёра были иные любовные симпатии.

Правда, после Нового года в Сеть попало видео (на котором невозможно разглядеть лица), где муж Собчак якобы избивает Богомолова. Обсуждалось, что благоверный Ксении сломал нос своему сопернику.

Но когда Богомолов появился на следующий день на премьере своего спектакля, следов побоев на его лице не было. В это же время Ксения запускает в Ютубе своё новое шоу "Острожно Собчак". Тогда и появились слухи о том, что Богомолов и Собчак задумали всю эту интригу с любовным треугольником ради пиара своих проектов.

konbog75 Все хотят ясности. Нет ничего яснее римского неба и простой истины: главное - любовь. Я в любимом городе. С любимой дочерью. Шлю всю свою энергию, покой и тепло - через тысячи километров - любимому человеку.

Ксения Собчак решила рассказать впервые о своей семейной ситуации Дмитрию Борисову и его программе "Эксклюзив".

Разговор о личном начался с обсуждения давней вражды Собчак и Волочковой.

- Где теперь Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Я была права, когда говорила о её деятельности, - объяснила критику способностей балерины Ксения Собчак. - В прошлом у нас был конфликт из-за её предательства. Настя была моей близкой подругой, я показала ей Москву. А потом у Насти произошёл роман с моим молодым человеком. Но это давняя история. С годами с Настей произошла эволюция. У неё появилось чувство самоиронии. Это отличное оружие.

Рассказала Собчак и о своём сыне Платоне.

-У меня перевернулся мир, когда родился Платон, - призналась Борисову Ксения. - Это очень серьёзный молодой человек. Он очень спокойный и уверенный в себе. У него не мой характер. Он у нас плавает практически с рождения. Уже ныряет с бортика. Три раза в неделю ходит в бассейн. Платон у нас глава семьи. Я подстраиваю своё время под сына. Ребёнок уже изучает английский язык. Ребёнка надо хвалить, говорить, что он прекрасный и лучше всех.

И в конце шоу Ксения наконец ответила на вопросы о своей личной жизни.

xenia_sobchak В глазах смотрящего

По словам Собчак, почти со всеми своими бывшими спутниками она сохранила хорошие отношения.

- Интеллект и чувство юмора - самое главное в мужчинах, - призналась Борисову Собчак.

Ксения рассказала, что рассталась со своим бывшим женихом-миллионером Александром Шустеровичем, поскольку встретила новую любовь.

- Иногда любовь проходит. Просто все закачивается. Иногда новый человек -это просто транспорт, чтобы выйти, вырваться из отношений, - объяснила Борисову Собчак.

- У вас сейчас сложный период?-поинтересовался у телеведущей Дмитрий Борисов.

- Это личное. Максим (вне зависимости будем ли мы вместе или нет) навсегда останется моим родственником и папой нашего сына, - ответила Собчак. - Нужно оставаться людьми и сохранять близкие отношения при любых обстоятельствах.

- Пусть обсуждают. Я не готова это обсуждать, - прокомментировала слухи о своём романе с Константином Богомоловым Собчак. - Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить. Могу сказать, что я со своим мужем всегда была честна и он понимает, что происходит.

Судя по всему, эта троица будет сохранять интригу до последнего, чтобы получить максимум пиара от этой некрасивой (при любом раскладе) истории.

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