Сколько Собчак заработает на своем любовном треугольнике

Видео драки мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова взорвало интернет, а вся история вокруг любовного треугольника побила рейтинги популярности. О романтических отношениях Собчак и Богомолова пресса начала писать еще в ноябре прошлого года. Ксения появлялась с модным режиссером на премьерах и, как утверждают очевидцы, не стесняясь целовалась в кафе.

В прошлом году Богомолов развелся с женой, актрисой Дарьей Мороз. А Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца, хотя раньше всегда их надевали. Появились слухи, что зимние каникулы на Маль­дивах ­Ксения провела не с мужем, а якобы с Богомоловым. Он же выступает режиссером телеканала Собчак, который только что открылся на Ютубе.

xenia_sobchak Ксения Собчак в образе Анны Карениной

Ни Ксения, ни оба мужчины внятно не комментируют инцидент. Богомолов, правда, сообщил, что у него сломан нос, а Виторган заявил: «Этот гештальт я закрыл». Телеведущая умело держит интригу, выкладывая на своей странице фото в образе Анны Карениной. Но эксперты уверены в том, что любой скандал Собчак может использовать себе на пользу.

Появилось видео драки Максима Виторгана и Константина Богомолова.

«Повысит ставку за выступления»

- Уверен, что Ксения финансово поднимется на этом скандале, - высказал свое мнение «КП» профессиональный промоутер Сергей Лавров. - Драка мужа Собчак и режиссера Богомолова - это взрывная история, на которой выиграет именно Ксения. Для нее это такой бешеный пиар. У меня вообще было подозрение, что все это подстроено. И хотя, судя по видео драки, Виторган бил от души, вся ситуация выглядит как сценарий. И сейчас к Собчак полетят всевозможные предложения проектов, работы.

Она и раньше ездила со своими мастер-классами о теории успеха «Собчак - это бренд». Это не ее основной бизнес, но теперь, учитывая степень интереса, она сможет стадионы собирать. Гонорар Ксении за проведение мастер-классов - 20 тысяч евро (около 1,5 млн руб.). Даже для эстрадных исполнител ей уровня Полины Гагарины и Димы Билана это серьезная сумма. Гонорары Собчак за мастер-классы, скорее всего, увеличатся ненамного, но точно возрастет количество заказов. Уже, слышал, в Екатеринбург ее зовут.

А вот ставка за ведение корпоративов подскочит раза в полтора. Ее корпоратив стоил 25 - 30 тысяч евро (1 млн 875 тысяч - 2 млн 250 тысяч рублей), сейчас она подняла минимальную планку до 40 тысяч евро (3 млн руб.). Допускаю, что кто-то и больше предложит, чтобы получить ее к себе на праздник. Так же было и с разводом Петросяна, когда спрос на него резко подскочил.

Кроме выступлений, Ксения продает в своем Инстаграме завуалированную рекламу - дает подписчикам советы, предлагает обратить на что-то внимание. Реклама в Инстаграме Собчак стоит от 500 тысяч рублей за одну публикацию. Сейчас будет от миллиона и выше. Опять же самое главное, увеличится количество заказов на рекламу. Артист очень часто берет количеством.

Виторган слывет в театральных кругах человеком угрюмым. Фото: instagram.com/mvitorgan

За ток-шоу запросила 5 млн рублей

- Ксению засыпали предложениями телеканалы, - рассказала «КП» внештатный телередактор, бывший директор Джигурды Антонина Саврасова. - Моим коллегам на программе «Пусть говорят» Собчак выставила условие - придет за гонорар в 5 млн рублей. Возможно, ей заплатят, потому что рейтинги гарантированы. Уговаривают ее прийти и на программу Андрея Малахова «Прямой эфир», обещают гонорар в 3 млн руб. Малахов дружит с Собчак, и, возможно, она ему не откажет. Также ее приглашают на детектор лжи к Дмитрию Шепелеву. НТВ тоже включилось в «гонку вооружений». Так что Собчак наверняка сумеет крупно заработать на своем скандале.

Получит ли супруг что-то, кроме рогов?

- Конечно, Собчак взлетит на этом скандале, а вот Виторгану как театральному артисту он по большому счету не нужен, - считает Сергей Лавров. - Это в шоу-бизнесе поднимаются за счет скандалов. А в театре, если у артиста есть талант, все видно по его игре.

От себя добавим: если таланта нет - это заметно тоже. Публике давно ясно, что Максим - актер с невеликими способностями. И известен он в первую очередь как сын знаменитого актера Эммануила Виторгана (его мама - ныне покойная актриса Алла Балтер) и как муж Ксении Собчак.

Когда Собчак вышла за Максима замуж, многие недоумевали: почему яркая, энергичная Ксения выбрала такого вялого мужчину? В актерской тусовке Виторгана даже прозвали Пандой, отмечая его медлительность и склонность поворчать. Не исключено, что, родив сына и поставив по этому поводу галочку, с годами Собчак подустала от амебности и угрюмости мужа.

konbog75 Все хотят ясности. Нет ничего яснее римского неба и простой истины: главное - любовь. Я в любимом городе. С любимой дочерью. Шлю всю свою энергию, покой и тепло - через тысячи километров - любимому человеку.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не может забыть «Дом-2»

- Виторгана на драку спровоцировала Собчак, она по жизни интриганка, - считает продюсер Андрей Разин. - Ксения все никак не может выйти из образа человека шоу-бизнеса, «Дома-2» и смириться с тем, что она мать и жена. Ведет себя вызывающе.

Лично я стараюсь держаться от Собчак подальше. От любых скандалов она кайфует и наслаждается. Провоцировать кого-то, делать на этом себе пиар - это у нее в крови. Она сама признавалась, что, когда еще девочкой убегала от охранников и издевалась над ними, она кайфовала. Надо было ей ремня в детстве давать, а мама с папой ее баловали...

КОШЕЛЕК

Доход Ксении в 40 раз больше, чем у мужа

Не исключено, что одной из претензий Ксении к Виторгану могла стать его неспособность зарабатывать большие деньги. То, что у супругов совершенно разный уровень доходов, показывает декларация Собчак, которую она официально заполняла, став кандидатом в Президенты России.

Согласно сведениям, представленным Ксенией в ЦИК, за шесть лет до года назначения выборов (то есть до 2017-го) ее совокупный доход составил 403 млн 805 тыс. рублей. В качестве источников дохода она указала зарплату на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь», в издательском доме «Глобал Медиа Групп», доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, продажи имущества, гонорары и призовые выплаты. Получается, что с 2011 по 2016 год Ксения зарабатывала в среднем 5,6 млн рублей в месяц.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей сложности хранится более 417 млн рублей. ЦИК при этом установила, что кандидат не указала два счета в Сбербанке - на 221 тыс. рублей и 170 тыс. рублей, а также 10-процентную долю в ООО «Бессер».

В собственности у телеведущей находятся участок и дом в Подмосковье, три квартиры - две в Москве и одна в Санкт-Петербурге, восемь помещений в Санкт-Петербурге, легковой автомобиль Bentley Continental. Кроме того, она владеет ценными бумагами на сумму около 1,5 млн рублей.

Максим Виторган указал, что за тот же период заработал в общей сложности 10 млн 254 тыс. рублей (в среднем 142 416 рублей в месяц), работая в ООО «Другой театр», ООО «Театр Квартет И» и получая выплаты по договорам.

У него в собственности находятся две квартиры в Москве и автомобиль Toyota Camry.

Также Виторган задекларировал семь банковских счетов и вкладов, на которых в общей сложности лежит около 4 млн рублей.

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