2019-02-09T15:10:07+03:00
Наука

Малышева: надо поостеречься различных рейтингов о вреде смартфонов

Врач-терапевт дала комментарии для Радио "Комсомольская правда" по поводу исследования гаджетов на предмет опасности их излучения [видео]
Лилия БУЛАТОВАЕлена Гильманова
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Врач-терапевт дала комментарии корреспонденту КП по поводу исследования гаджетов на предмет опасности их излученияВрач-терапевт дала комментарии корреспонденту КП по поводу исследования гаджетов на предмет опасности их излученияФото: Александр ГЛУЗ
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Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. По данным организации один из гаджетов в три раза превышает допустимы показатели. Врач-терапевт, кардиолог и телеведущая Елена Малышева дала комментарий KP.RU по поводу проведенного компанией исследования.

Малышева, которую цитирует KP.RU, усомнилась в качестве составленного рейтинга, добавив, что телефонам посвящено огромное количество исследований и не стала комментировать исследования Statista, поскольку не была с ним знакома, однако рассказала, что врачи думают по поводу этого «очень изученного вопроса».

Главный вопрос, который сейчас обсуждается касается того спектра света, который идет непосредственно от телефона, точно также, как и от телевизора. В данном случае речь идет о голубом спектре света, который не дает человеку засыпать. «Вот это доказано, изучено, понятно» - сказала Малышева. Однако «никакого электромагнитного опасного излучения нет» - заявила она.

Врач-кардиолог отметила, что уже много лет обсуждалась тема влияния смартфона на делящиеся клетки, такие как половые железа мужчины. По ее словам, «глобально ничего серьезно доказано не было, но рекомендацию не носить телефон в карманах брюк какое-то время давали».

Тем не менее Малышева отметила, что сегодня речь идет об «отстроенном контроле безопасности, что, если какая-то компания дает рейтинги <…> надо сильно, сильно поостеречься и подумать».

По словам телеведущий, вопрос влияние смартфонов, как и сами гаджеты, которые мы используем «изучены вдоль и поперек» и «в целом доказана их безопасность». «Все телефоны изучались и изучаются очень подробно в огромных исследованиях и никакого вреда не доказано» – заключила она.

Напомним, что 9 февраля Statista опубликовала антирейтинг смартфонов, для составления которого компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. Антирейтинг возглавила модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года был опубликован список самых ожидаемых смартфонов зимы-2019. В него вошли телефоны с пятью камерами и складным экраном.

Елена Малышева про рейтинг смартфонов с высоким уровнем излучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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