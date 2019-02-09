2019-02-09T20:10:06+03:00
Звезды

"Был рак всего": у актрисы Татьяны Васильевой произошло горе

Народная артистка России с трудом справляется с потерей близкого человека
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Васильева переживает потерю близкого человекаТатьяна Васильева переживает потерю близкого человекаФото: Иван ВИСЛОВ
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Актриса Татьяна Васильева пережила трагедию. От рака умер ее племянник, а за полгода до этого скончался его отец.

Узнав о том, что муж ее сестры тяжело болен, Васильева принялась искать врачей. У мужчины обнаружили рак прямой кишки. По словам актрисы, он тяжело уходил, и вся семья была в трауре.

"Моя сестра теряет мужа и теряет сына. У моего племянника Алеши был рак, но никто в нашей семье об этом не знал. Не знала моя сестра, не знал отец его, который умирал", - рассказала народная артистка России в передаче "Секрет на миллион".

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Актриса сделала все, чтобы спасти близкого человека, но оказалось слишком поздно
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Татьяна Васильева отметила, что Алексей долго скрывал от родных страшную болезнь. "У него был рак всего. Смотря на своего папу, он понимал, что ему осталось немного", - сообщила Васильева.

В беседе с Лерой Кудрявцевой она уточнила, что "рак всего" - это когда болезнь стремительно распространялась по телу. По ее словам, изначально у племянника была проблема с пяткой, ему сделали операцию: "Если бы начали лечить сразу от онкологии, то он бы еще жил долго, а лечили пятку".

Актриса сделала все, что могла, но оказалось слишком поздно. Рак перешел в колено, затем в легкие, и после в голову. "Если рак есть в легких, то уже все", - констатировала актриса.

У 50-летнего Алексея остались двое детей. Известная актриса помогает им. Но главная ее забота - о сестре. Народная артистка боится за жизнь 80-летней Аллы, которая живет в Санкт-Петербурге. Та замкнулась в себе.

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Сестра спасла Татьяну Васильеву от суицида
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А ведь когда-то она поддержала Татьяну в трудную минуту и спасла от суицида. По ее словам, в то время она жила на 14-м этаже в ужасных условиях. Васильева все продумала, даже решила, кому оставит детей. Сестра оказалась рядом в нужный момент и сделала все, чтобы помочь Васильевой.

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Татьяна Васильева показала, как делает пластику лица
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ИСТОЧНИК KP.RU

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