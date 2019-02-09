"Был рак всего": у актрисы Татьяны Васильевой произошло горе

Актриса Татьяна Васильева пережила трагедию. От рака умер ее племянник, а за полгода до этого скончался его отец.

Узнав о том, что муж ее сестры тяжело болен, Васильева принялась искать врачей. У мужчины обнаружили рак прямой кишки. По словам актрисы, он тяжело уходил, и вся семья была в трауре.

"Моя сестра теряет мужа и теряет сына. У моего племянника Алеши был рак, но никто в нашей семье об этом не знал. Не знала моя сестра, не знал отец его, который умирал", - рассказала народная артистка России в передаче "Секрет на миллион".

vasileva_vtg Актриса сделала все, чтобы спасти близкого человека, но оказалось слишком поздно

Татьяна Васильева отметила, что Алексей долго скрывал от родных страшную болезнь. "У него был рак всего. Смотря на своего папу, он понимал, что ему осталось немного", - сообщила Васильева.

В беседе с Лерой Кудрявцевой она уточнила, что "рак всего" - это когда болезнь стремительно распространялась по телу. По ее словам, изначально у племянника была проблема с пяткой, ему сделали операцию: "Если бы начали лечить сразу от онкологии, то он бы еще жил долго, а лечили пятку".

Актриса сделала все, что могла, но оказалось слишком поздно. Рак перешел в колено, затем в легкие, и после в голову. "Если рак есть в легких, то уже все", - констатировала актриса.

У 50-летнего Алексея остались двое детей. Известная актриса помогает им. Но главная ее забота - о сестре. Народная артистка боится за жизнь 80-летней Аллы, которая живет в Санкт-Петербурге. Та замкнулась в себе.

vasileva_vtg Сестра спасла Татьяну Васильеву от суицида

А ведь когда-то она поддержала Татьяну в трудную минуту и спасла от суицида. По ее словам, в то время она жила на 14-м этаже в ужасных условиях. Васильева все продумала, даже решила, кому оставит детей. Сестра оказалась рядом в нужный момент и сделала все, чтобы помочь Васильевой.