Летчик-космонавт прокомментировал заявление Рогозина о безопасности нашей космической техники

Глава Роскосмоса в эфире «России-1», комментируя недавнюю нештатную ситуацию , когда после старта с Байконура наш «Союз» с российским и американским космонавтами Овчининым и Хейгом не вышел на орбиту, а вынужден был совершить экстренную посадку, заявил: "Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят».

Рогозин также подчеркнул главное — это то, что экипаж был спасен, благодаря надежности нашей техники. Прокомментировать это «КП» попросила летчика-космонавта, героя России Олега Котова, который сам пережил последствия «технических проблем», и его экипаж остался жив.

- Олег Валерьевич, у вас же самого была неприятная ситуация при посадке в 2011-м?

- Было дело. Нам тогда надо было справиться с перегрузкой. А потом уже контролировать то, что происходило на корабле. Как выполнялся режим. Как все аварийные режимы, он автоматически выполнялся. У нас было нештатное разделение корабля и баллистический спуск — как результат.

- И тогда все сработало…

- ...Безукоризненно. Резервный режим был отработан. В космической технике всегда есть второй контур дублирования. Что бы ни случилось с ракетой, есть система аварийного спасения. В чем надежность нашей техники — как раз в двойном-тройном резервировании.

- Какие у вас тогда были перегрузки при спуске?

- Перегрузки до 9 единиц, вместо 4,5 обычных, штатных. Да, распластало так хорошо. Корабль же спускался не по управляемой территории, а по траектории артиллерийского снаряда. Куда полетели — туда и упали. 400 километров не долетели до расчетной точки.

- Вы были с нашим Юрчихиным и малазийцем, шейхом Шукором. Никто не запаниковал?

- Вообще этот режим отрабатывают. И по перегрузкам — перед стартом один из вариантов тренируется и на тренажере, и на центрифуге. С такими режимами знакомят даже космических туристов. Чтобы предполагали, чего можно ждать.

У нас паники не было. Просто экипажем надо руководить. Привязать, чтобы не было лишних движений. Дыхание очень важно. Навыкам по борьбе с перегрузкой учат. Прошло у нас как на тренировке.

- Нештатные ситуации — не единичны.

- По нашей нештатной ситуации, которая повторилась один в один с неправильным разделением корабля, в следующем полете с командиром Маленченко, выявилась технологическая проблема, которую устранили. Тогда делали выход - проблема оказалась в пироболте. Пока разобрались — экипаж уже был там, проконтролировать было нельзя. И решили выйти в космос и устранить неисправность прямо на месте.

- Рогозин упомянул, что у других стран в аварийных ситуациях люди гибли, а наши был спасен.

- Да, у американского шаттла система аварийного спасения отсутствовала. А наши «Союзы» и «Прогрессы» — до конца эксплуатации МКС будут летать.

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- Техника рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты, - отметил Рогозин (подробности).