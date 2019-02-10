Телеведущая Екатерина Андреева резко отозвалась о Запашном: "До Cirque du Soleil ему пока, как до Луны"

В последнее время в новостях все чаще говорят о судьбе российского цирка. Вот гибнет одно животное, вот попадает в Сеть видео, где истязают другое. Вот Эдгард Запашный осуждает появление в Сколково площадки, где планирует выступления Cirque du Soleil. Очевидно, что вопросы, связанные с развитием цирка, появлением конкурентов и участием животных, будут подниматься и впредь. По повестке дня сегодня в своем Инстаграме высказалась Екатерина Андреева.

Телеведущая очень расстроилась из-за гибели краснокнижного среднеазиатского леопарда: «Я плачу, хотя я очень сильный человек. В Абхазии те, кого я отказываюсь называть людьми, убили моего Килли. Я посол леопарда от Всемирного Фонда Дикой Природы. В сентябре мы ставили фото-ловушки, чтобы наблюдать за пятью, всего пятью леопардами, которым мы хотели подарить дикую жизнь. А в этот момент те, кого я отказываюсь называть людьми, ставили свои грёбаные капканы, которые делают такие же грёбаные производители».

После она, вспомнив о том, что у нас нет закона о наказании за жестокое отношение к животным, раскритиковала главу Мосгосцирка, Эдгарда Запашного: «Дрессировщик Запашный будет на президентском совете валить своих прямых конкурентов Cirque du Soleil, до которого ему пока как до Луны, и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов. Я не хожу в цирки, где пиками, плетками, огнем гордых полосатиков и гривастых заставляют трюкачить на потребу публики, которая не задумывается, каким образом достигнуто это послушание».

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