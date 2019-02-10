Последние девять лет Кристина Никулина из Саратова прикована к постели. В 26 у девушки внезапно случился ишемический инсульт, причины которого медикам до сих пор неясны. Работа, друзья, привычный образ жизни - Кристина разом лишилась всего. С тех пор она парализована (работает только правая рука) и полностью зависит от отца-пенсионера, который за ней ухаживает. Единственные развлечения - телевизор и мобильный телефон, а отдушина - песни любимой Ани Лорак.

9 февраля артистка давала концерт в Саратове, но попасть туда Кристина просто физически не смогла бы. Волонтерам, которые помогают ей, женщина призналась: мечтает когда-нибудь получить автограф звезды. Историю поклонницы на своей странице в Фейсбуке рассказала студентка мединститута Виктория Федорова, с которой Кристина познакомилась год назад, когда в очередной раз лежала в больнице.

- Я писала на официальный сайт певицы с единственной просьбой - подписать Кристине открытку, но мне никто не ответил, - рассказала Вика. - Может быть, у кого-то из зрителей будет возможность взять для Кристины автограф? Ведь в ее жизни так мало радости и чудес, а песни Лорак дарят ей надежду. Кристина очень преданная поклонница, она даже в больницу с собой брала газетные вырезки о певице.

Это сообщение собрало десятки лайков и перепостов, и каким-то чудом в день концерта все-таки дошло до адресата. Оказалось, письмо на сайте попало в спам, и если бы не соцсети, менеджеры певицы так и не узнали бы об этой скромной мечте. Сразу после выступления Лорак подписала открытку Кристине и записала видеообращение.

Сразу после выступления певица подписала открытку Кристине и записала видеообращение

- Ты большая молодец, верь в себя! - пожелала артистка и передала поклоннице небольшой подарок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691042" frameborder="0"></iframe> Ани Лорак на гастролях в Саратове устроила сюрприз парализованной поклоннице.

- Когда Кристина увидела презенты, растрогалась до слез. Все спрашивала - «А как она обо мне узнала?», - поделилась с «Комсомольской правдой» Виктория Фёдорова. - Казалось бы, такая мелочь, но для нас это стало настоящим чудом. Спасибо всем неравнодушным, кто нам помогал!

Кристина Никулина и Виктория Федорова с подарком от звезды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нет любви и взгляды на жизнь не совпадают: Ани Лорак не жила с мужем последние два года

Пока Ани Лорак и ее теперь уже бывший супруг Мурат Налчаджиоглу решают последние вопросы о дележе общего имуществ и составляют график посещений отцом дочки, в сети появилось решение Шевченковского районного суда Киева. Из них становится ясно, что Ани Лорак после заключения брака свою звездную фамилию не меняла. Более того, последние два года пара не жила вместе, поэтому им не требуется времени для того, чтобы подумать. Суд просит развести певицу и бизнесмена с формулировкой «примирение невозможно» (подробности).