Деньги есть, а вкуса нет: 15 самых нелепых нарядов «Грэмми»-2019, от которых и грустно, и смешно

В Лос-Анджелесе вручили музыкальную премию «Грэмми»: 61-я церемония награждения собрала на красной дорожке весь цвет мирового шоу-бизнеса. Выделиться в такой толпе непросто, особенно если ты не так талантлива, как Леди Гага, и получить награду тебе в этом году не светит. Но отдельным представительницам музыкального мира все-таки удалось привлечь к себе внимание и войти в анналы... нет, не истории музыки, а самых нелепо одетых звезд. Представляем вам 15 самых эпатажных нарядов «Грэмми»-2019, от которых становится и грустно, и смешно.

Платье Кэти Перри стало одним из самых обсуждаемых нарядов церемонии: едва певица появилась на красной дороже, как ее снимки тут же превратились в интернет-мемы. В соцсетях наряд звезды (между прочим, кутюрный, от известного модного дома Balmain) сравнивают с сахарной ватой, малярным валиком и даже с гигиеническим тампоном.

Кэти Перри пришла на церемонию в платье известного модного дома Balmain.Фото: REUTERS

В соцсетях платье Кэти сравнили с малярным валиком...

...и даже гигиеническим тампоном.

В 90-е годы Тони Брэкстон с ее изящной фигурой напоминала точеную статуэтку. С тех пор исполнительница хита «Un-Break My Heart» несколько поправилась. Но признавать этого, видимо, не хочет, и по-прежнему выбирает платья, подчеркивающие ее прелести. В этот раз 51-летняя Тони появилась на красной дорожке в прозрачном платье, под которым не было бюстгальтера.

Тони Брэкстон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хип-хоп дива Cardi B появилась на красной дорожке в винтажном платье от Mugler, сшитом в 1995 году. Певица пыталась придать себе сходство с Афродитой на картине Ботичелли (раковина, жемчуг, пена морская — все при ней). Но в итоге выглядела как карикатурный обитатель морских глубин из диснеевского мультика про Русалочку.

Cardi B косила под Афродиту.Фото: REUTERS

Сестра Cardi B — тоже певица. И тоже не слишком щепетильна в выборе нарядов. Хенесси Каролина нарядилась в оранжевое платье-жакет с абсурдно громадными рукавами. Модные критики шутят, что артистка забыла надеть брюки.

Хенесси Каролина нарядилась в оранжевое платье-жакет.Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес очень старалась выглядеть элегантно в своем платье Ralph And Russo. Но все подпортила шляпа, которую тут же начали сравнивать с ковбойской. Все бы ничего, но бойфренд Джей Ло, бейсболист Алекс Родригес, словно в насмешку над ней, выбрал разноцветный пиджак, окончательно убивающий робкую надежду на то, что пара будет вместе смотреться гармонично.

Широкополая шляпа Дженнифер никак не сочеталась с разноцветным пиджаком ее бойфренда Алекса Родригеса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Кайли Дженнер по итогам 2018 года возглавила список самых богатых молодых знаменитостей. По данным Forbes, младшая сестра Ким Кардашьян зарабатывает на производстве косметики и рекламе в Инстаграме 900 миллионов долларов в год. Но на стилиста, видимо, не тратится и выбирает наряды сама. Ее розовый брючный костюм моментально попал в верхние строчки рейтинга модных провалов «Грэмми».

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер.Фото: REUTERS

Певица Жанель Моне явилась в платье из перьев с такими широченными плечами, что все удивлялись — как она вообще в дверь прошла?

Жанель Моне пришла в нелепом платье с широкими плечами.Фото: REUTERS

Рэперша Tierra Whack, видимо, умудрилась замерзнуть в жарком Лос-Анджелесе: темнокожая артистка куталась во время церемонии в экстравагантную разноцветную шубку.

Рэперша Tierra Whack нарядилась в шубу.Фото: REUTERS

Исполнительница с псевдонимом Сейнт Харт нарядилась гигантской бабочкой. Девушка легко прошла бы кастинг в любой спектакль из жизни насекомых.

Певица Сейнт Харт нарядилась бабочкой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соул-певица Андра Дэй тоже смахивала на бабочку, правда, ночную. Артистка примерила сиреневые чулки и пышный парик, превратившись в обитательницу борделя.

Соул-певица Андра Дэй.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25-летняя певица Тайла Паркс в своей бесформенной накидке из розовых лоскутков произвела настоящий фурор. Среди разодетых ветеранш сцены начинающая артистка смотрелась ярким примером того, как можно запомниться публике, потратив на наряд всего пару долларов.

Тайла Паркс нилась в розовые лоскутки.Фото: EAST NEWS

А вот интернет-звездочка Леле Понс к своему появлению на красной дорожке, напротив, тщательно готовилась и явно заплатила за свой золотой наряд кучу денег. Вариант «дорого-богато» не прокатил: девушку осудили за китч.

Дорого-богато: Леле Понс раскритиковали за избыток золота.Фото: EAST NEWS

38-летняя Ашанти выбрала наряд, напоминающий обивку от плюшевого дивана, к которому пришили мятую портьеру. Выставив в разрезе портьеры могучую ляжку, певица гордо позировала на камеры фотографов.

Ашанти решила похвастаться могучей ножкой.Фото: REUTERS

Американскую актрису второго эшелона Бланку Бланко обычно вспоминают не по ролям, а по скандалам на красных дорожках - девушка любит появляться на важных мероприятиях без трусов. В этот раз с нижним бельем старлетки все, похоже, было в порядке. Но само платье изысканностью не блистало.

Бланка Бланко явно хотела выглядеть как лесная фея. Поличилось не очень.Фото: REUTERS

Певица Мими Сабалло со своим «голым» комбинезоном опоздала как минимум на два сезона. Все этот тренд давно отыграли, и сегодня он смотрится как надоевшая пародия на Бейонсе или Джей Ло.

Мими Сабалло сделала ставку на "голый" наряд.Фото: REUTERS

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В Лос-Анджелесе завершилась 61-я церемония вручения премии «Грэмми» - одной из главных музыкальных наград планеты. На золотые статуэтки в этом году претендовали 84 номинанта. Лучшей песней года стала композиция «This Is America» исполнителя Childish Gambino (Дональда Гловера), которая победила и в номинации «Запись года». За лучшее сольное исполнение статуэтку получила Леди Гага. Еще одну премию певица унесла домой за «Shallow» - официальный саундтрек к фильму «Звезда родилась» (подробности).