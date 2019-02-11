Сияющая Леди Гага, Лопес в «бабушкиной» шляпе и платье-стена Трампа: лучшие и худшие наряды «Грэмми»-2019

В Лос-Анджелесе завершилась 61-я церемония вручения премии «Грэмми» - одной из главных музыкальных наград планеты. На золотые статуэтки в этом году претендовали 84 номинанта. Лучшей песней года стала композиция «This Is America» исполнителя Childish Gambino (Дональд Гловер), которая победила и в номинации «Запись года». За лучшее сольное исполнение статуэтку получила Леди Гага. Еще одну премию певица унесла домой за «Shallow» - официальный саундтрек к фильму «Звезда родилась». Песня победила в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой», премию Гага разделила с актером Брэдли Купером, который в этот вечер предпочел «Грэмми» другую церемонию – вручение наград Британской киноакадемии.

Лучшим вокальным альбомом стал «Sweetener» Арианы Гранде – певица обошла в этой номинации Камилу Кабельо. Вилли Нельсон получил премию в категории «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» за пластинку My Way. На эту награду также претендовали Тони Беннетт, Дайана Кролл и Барбра Стрейзанд. Не обошлось и без скандала: победитель в номинациях «лучшая запись», «лучшая песня», «лучший клип» и «лучшее рэп-исполнение» Дональд Гловер не явился на церемонию. Зато на «Грэмми» неожиданно пришла Мишель Обама – она вышла на сцену вслед за Леди Гагой и Дженнифер Лопес. Бывшая первая леди США сейчас активно продвигает недавно изданную книгу своих мемуаров, так что любое появление на публике ей сейчас в кассу.

В разгар церемонии на сцене неожиданно появилась Мишель Обама – она вышла на сцену вслед за Леди Гагой и Дженнифер Лопес.Фото: REUTERS

Пока победителям вручали на сцене золотые статуэтки, на красной дорожке развернулась негласная борьба лучших нарядов. Дивы шоу-бизнеса демонстрировали кутюрные платья и умопомрачительные драгоценности на миллионы долларов. Главными цветами на красной дорожке в этом году были серебристый, розовый черный – гламур во всем его блеске.

Абсолютной королевой вечера стала Леди Гага: ее сияющее серебристое платье от Celine отлично подчеркнуло фигуру певицы, обнажив красивые плечи. Бунтарски распущенные волосы, серебристые босоножки в тон и бриллиантовое колье на шее – от Гаги было не отвести глаз.

Леди Гага пришла в платье от Celine.Фото: REUTERS

Кэти Перри сделала ставку на оригинальность и появилась в платье с юбкой, напоминающей цветущий розовый куст. Творение французского модного дома Balmain Кэти дополнила крупными серьгами. Певица в этот вечер была одна, без своего бойфренда, звезды «Пиратов Карибского моря» Орландо Блума, с которым она встречается уже два года.

Кэти Перри сделала ставку на оригинальность.Фото: REUTERS

Хип-хоп исполнительница Cardi B появилась на красной дорожке в винтажном платье от Mugler, сшитом еще в 1995.

Cardi B появилась на красной дорожке в винтажном платье от Mugler, сшитом еще в 1995.Фото: REUTERS

Певицу все сравнивали с Афродитой – на это намекала баска в форме раковины, прозрачный топ телесного цвета и украшенная жемчугом шляпка на голове.

Певицу все сравнивали с Афродитой.Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес была предельно элегантна в расшитом камнями платье от Ralph And Russo. Певица решила прийти на церемонию, словно в церковь – в широкополой шляпе. За что некоторые модные критики тут же включили ее платье в список худших нарядов церемонии, окрестив ее образ «бабушкиным» и «старомодным».

Дженнифер Лопес в расшитом камнями платье от Ralph And Russo.Фото: REUTERS

Джей Ло сфотографировалась с Леди Гагой, подарив подруге нежный поцелуй.Фото: REUTERS

Камила Кабельо выбрала интенсивный розовый цвет и пришла в наряде от Armani. Расшитый пайетками наряд отлично гармонировал с ее черными, как смоль, волосами.

Камила Кабельо.Фото: REUTERS

Главный акцент певица сделала на оголенную спину и эффектно обтянутую блестящей тканью попу.

Главный акцент певица сделала на оголенную спину.Фото: REUTERS

Хулиганка Майли Сайрус выпорхнула на дорожку в черном брючном костюме на голое тело. Стиль «оверсайз» рулит – и смокинг на блондинке выглядел словно с чужого плеча. Возможно, с плеча ее мужа, Лиама Хемсворта.

Майли Сайрус.Фото: REUTERS

Актер в этот вечер прийти на церемонию не смог – как посетовала Майли, он немного приболел.

Певица выпорхнула на дорожку в черном брючном костюме на голое тело.Фото: REUTERS

Биби Рекса одним своим появлением вызвала переполох на красной дорожке – на то, чтобы расправить многочисленные воланы на ее необъятной юбке, ушло немало времени. Американка албанского происхождения продемонстрировала глубокое декольте и шикарную бриллиантовую подвеску в глубине выреза.

Биби РексаФото: REUTERS

Без политики и легкого скандальчика не обошлось: певица Джой Вилла нарядилась в платье, призывающее поддержать Дональда Трампа. Наряд артистки был украшен принтом в виде кирпичей и надписью «Построй стену» - с намеком на любимую идею президента отгородить США от Мексики. Платье-"стену" артистка украсила мотками колючей проволоки.

Джой Вилла нарядилась в платье, призывающее поддержать Дональда Трампа.Фото: REUTERS

В руках девушка держала сумочку с коронным слоганом Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Наряд артистки был украшен принтом в виде кирпичей и надписью «Построй стену».Фото: REUTERS

Худшим нарядом церемонии, по единодушному мнению, стал костюм рэперши Tierra Whack. Темнокожая артистка вторая выбрала для церемонии весьма экстравагантную разноцветную меховую шубку.