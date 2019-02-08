2019-02-08T12:27:45+03:00
Звезды

"Никогда не смотрю церемонию "Оскара". Все иностранцы в Голливуде - люди, давшие себя перемолоть": правила жизни Сергея Юрского

Народный артист РСФСР долго болел и скончался в Москве в ночь на 8 февраля [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Был у актера и свод правил, которым он неотступно следовал. Фото ТАСС/ Александр СаверкинБыл у актера и свод правил, которым он неотступно следовал. Фото ТАСС/ Александр Саверкин
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Советский и российский актер Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Славу артиста ему принесли многочисленные роли в фильмах и спектаклях. Был у актера и свод правил, которым он неотступно следовал.

1. О свободе

Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать.

2. Об "Оскаре" и Голливуде

Никогда не смотрю по телевизору ни церемонию "Оскар". Никто из русских актеров не сделал карьеру в Голливуде. Мы им абсолютно чужие, и они - нам. Африканец ближе Голливуду, чем мы. У нас вообще свой большой отдельный мир. Все иностранцы в Голливуде - люди, давшие себя перемолоть. А мы свое место не хотим знать, потому что почитаем себя равными - и имеем все основания.

3. Об отдыхе, досуге и самодисциплине

Раньше я отдыхал так: ездил в наши дома творчества на Черном море и в Заволжье. Лучше этого не было. Сейчас я попробовал так отдыхать: ездить туристом. Но оказалось, это более утомительно, чем мои рабочие поездки. Жутко устал. Мне, чтобы отдохнуть, кроме моего дивана, ничего и не нужно. Досуг - это то, чего во всей моей жизни был абсолютный минимум. Главное - самодисциплина. Дисциплина мытья посуды, выбрасывания мусора, работы, мысли.

4. О достижении

Мое самое большое достижение - своя большая квартира. Я до 40 лет жил в коммуналке.

5. О человеке

Сложен человек. Всякий сложен. Много намешано в человеке. Потому и интересен. Если б ты сделал хоть один другой поворот в лабиринте твоей жизни, это был бы не ты. Смирись с пробелами и пропусками - они твой выбор. Вопрос о том, что делать, когда ты оказался на краю, как поступать. И тут нет никаких рецептов, потому что края разные. Пропасти, которые перед этим краем, разные. И люди разные. Разные очень времена. И поэтому ответ каждому нужно держать самому.

Славу артиста ему принесли многочисленные роли в фильмах и спектаклях

Славу артиста ему принесли многочисленные роли в фильмах и спектаклях

6. О любви

Влюбляться я начал рано, а вот любовным утехам предался поздно, когда уже невмоготу было. И всегда интимнейшие мои побуждения были подавлены влечением к театру, желанием и обязанностью готовиться к игре и играть.

7 .О жалости

Жальче всего мне сейчас улыбающихся кассирш в супермаркетах. Адская работа. Я сразу вспоминаю, как в самое глухое время застоя сюда приехал один мой знакомый, швейцарец. Жил, смотрел на все. Под конец спрашиваю его: что вам у нас понравилось? Говорит: свобода. Я: как занятно. И что вы видели? Прежде всего, свобода - в магазинах. У вас продавец - свободный человек, он может сказать: да пошли вы все! Не встанете сейчас в очередь нормально - вообще уйду. А у нас это не люди, а роботы, которые все время улыбаются и все подают-подают-подают. И вообще большинство людей у нас сейчас такие.

8. О долгах

Когда мне было 16, и отец меня с кем-то знакомил - он всегда говорил: вот, наследник всех моих долгов. Так себя и чувствую.

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Роли Сергея Юрского

Умер Сергей Юрский.Народный артист России ушел из жизни в возрасте 83 лет. Юрский сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД»

ИСТОЧНИК KP.RU

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