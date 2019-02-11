Портрет взяточника: маньяка вычислить проще, чем коррупционера

ПОЛ-ЛИМОНА В СКВОРЕЧНИКЕ

- Поступила к нам как-то оперативная информация, что на одном посту гайцы активно берут — мы туда рванули...

Мой собеседник — бывший сотрудник Управления собственной безопасности МВД России.

- Я за рулем, жму 150 - нас, конечно, тормознули, зовут в свой скворечник (стационарный пост – ред.), - усмехаясь, продолжает опер. - Все, как обычно: «Что делать будем?» - спрашивают. Покорно достаю деньги, проговариваю сумму — чтобы все фиксировалось, я же аппаратурой обвешан. Как бы невзначай подхожу к двери, провожу рукой по волосам — это знак. Ребята из машины выскакивают, влетают, я удостоверение достаю: операция «Взятка». Просим открыть ящики стола — и тут один говорит: «Да мы вас как раз и ждем!» И показывает полиэтиленовый пакет с деньгами. «Вот, - говорит, - берите, это ваше». - «Какое наше?» - «А тут приезжал человек, сказал, что заедут его коллеги из УСБ - не в службу, а в дружбу, передайте им, они в курсе». Бред, конечно, но его право: каждый защищается, как может. Денег было почти пол-миллиона рублей.

Вполне возможно, что в этот скворечник свозили взятки с близлежащих постов за весь день, а потом распределяли по служебным горизонталям и вертикалям.

У Дмитрия Захарченко дома нашли наличности на 8 млрд рублей... Фото: Оперативная съемка

ГИБДД ОТПУЩЕНИЯ

Сейчас такой эпизод уже в принципе невозможен. Как по мановению полосатой палочки все переменилось. Большинство стационарных постов позакрывали, инспекторов заменили камеры, водителям разрешили записывать свои споры с гаишниками. Все старинные привычки ГИБДД отброшены: стать героем очередного ролика в Youtube, дураков нет. Да еще и отобрали у ведомства такую сытную кормушку как техосмотр. Штаты сократили, оставшимся подняли зарплату. Сейчас для офицера с опытом 100 тыс. официальных рублей в месяц — вполне реально.

Или получение загранпаспорта. Еще несколько лет назад масса людей в погонах наживались на ускорении оформления, да и на помощи в самом оформлении. Теперь это вполне рутинная госуслуга.

Получается, это возможно — победить коррупцию, пусть на отдельном участке. Но дальше начинаются вопросы. Например, почему не победят ее так же убедительно в госуправлении, в распоряжении недрами, землей, госресурсами.

Все просто. У снимающих основные сливки с теневой экономики России в ГИБДД нет своих интересов. Потому-то борьба с коррупцией среди гаишников и оказалось успешной - никто из сильных мира сего за них не вступился.

...а Генпрокуратура обнаружила еще на 9 млрд руб. имущества, записанного на родных и близких. Фото: Оперативная съемка

«КТО ДОМА СКУПИЛ В МАЙАМИ? ДОКТОРА С УЧИТЕЛЯМИ!»

Если верить прокурорам, то самые коррумпированные сферы нашего бытия — это даже не правоохранительные органы, а медицина и здравоохранение. Смотрим годовой отчет Генпрокуратуры про взятки. На сотрудников органов внутренних дел приходится почти 30% таких преступлений. На долю муниципальных и федеральных чиновников вместе взятых — в два раза меньше. А дальше отмечается, уже без указания точных данных, что «значительное количество взяток получили сотрудники высших учебных заведений за зачеты и оценки на экзаменах, и сотрудники медучреждений за выдачу больничных листов». Если все оставшееся приходится на них (а кто у нас еще бывает?), то это - 55%!

Оценка Следственного комитета скромнее, но тоже впечатляет. Глава ведомства Александр Бастрыкин, подводя итог первого полугодия 2018 года, отметил, что «более 3 тыс. преступлений совершены в правоохранительной сфере, 1500 - в образовании и науке, 718 - в здравоохранении и социальном обеспечении». Чиновничества в этом перечне вообще не оказалось.

А еще раньше председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев тоже рассказал, что основная масса коррупционеров - медики и преподаватели.

В ответ на это в интернете даже появился озорной ролик. На мотив популярного когда-то хита группы «Army of lovers» там поется:

«Кто в офшор увел активы?

Кто устал жить на Мальдивах?

Кто скупил дома в Майами?

Доктора с учителями!»

КОГДА ВЗЯТКА - НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

После ударного рейда по ГИБДД и паспортистам борьба с коррупцией захлебнулась. Периодически появляющиеся сообщения о задержаниях и посадках, найденных миллиардах, выглядят разовыми акциями, и на планомерное наступление не тянут. Народ чувствует фальшь - убежден, что система сдает лишь нарушивших неписанные правила игры. Станет чиновник слишком своевольным, зарвется, решит, что бога за бороду ухватил — тут ему и счета припомнят, и особняки. «Комсомолка» писала об этой особенности современной борьбы за чистоту рядов в материале «Миллиардер районного масштаба».

Недавний опрос, проведенный в России международной правозащитной организацией Transparency International показал, что уровень восприятия коррупции за 2018 год в стране ухудшился — Россия опустилась на три позиции и заняла 138-е место из 180. При том, что предыдущие три года участники опросов уверенно отмечали снижение уровня коррумпированности.

Как тут не припомнить и инициативу Минюста о том, чтобы прощать чиновников, если они нарушили антикоррупционное законодательство вследствие неких «обстоятельств непреодолимой силы». Вообще-то в юридической практике таковыми считаются война или стихийное бедствие. Четкого разъяснения, что за обстоятельства имелись в виду в данном случае, ведомство так пока и не дало.

ПРОЕКТЫ ГОСХИЩЕНИЙ

Все это выглядит как контратака неких объединенных прокоррупционных сил. Что, нет таких? А вот по мнению профессиональных исследователей, коррупция - это не разовые преступления отдельных личностей, а отрасль экономики. Пусть и теневой. И ничего удивительного, что у нее, как и у любой другой отрасли могут быть свои лоббисты и покровители. А поскольку денег в этой отрасли крутится немало, то и лоббисты могут быть самого высокого уровня.

- Многое придумывается и пробивается лишь для того, чтобы кто-то с этого получил деньги, а не потому, что это нужно стране, - говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Вспомните хотя бы историю с закупкой томографов. Идея, вроде, хорошая — диагностика больных, но не были готовы помещения, инфраструктура. Последующие махинации с завышением цен на это оборудование доказало, что это изначально делалось не в интересах населения, а в интересах тех, кто на этом нажился. Или скандал с фильтрами Петрика, когда на антинаучную разработку собирались потратить миллиарды бюджетных рублей. Все ли стройки, на которые выделяются бюджетные деньги, нужны стране? Сейчас Счетная палата стала проверять не только, как расходуются средства, выделенные на тот или иной проект, но и до выделения денег — нужен ли вообще этот проект.

По мнению эксперта, коррупция стала угрозой национальной безопасности. И наиболее привлекательные для любителей разных поборов направления — вовсе не медицина с образованием.

- На первое место я бы поставил сферу госзакупок, - говорит Кабанов. - Откаты упали, но они по-прежнему есть и составляют 10%. А в области IT – даже 70%! То есть все госрасходы в этой сфере завышены в 1,7 раза! Затем идет управление различными видами государственной и муниципальной собственности — в частности, выделение земли. Третье — разрешительные функции. Постановка участков на кадастровый учет, устранение ошибок в межевании, регистрация сделок. Здесь сопутствующая составляющая, на которой мздоимцы имеют доход — создание очередей и «помощь» в их обходе, как когда-то было с зарубежными паспортами. И наконец, последнее в перечне, но не по значимости — распоряжение природными ресурсами: квоты на рыбу, краба, лес.

БОРЦАМ НЕ ХВАТАЕТ СМЕКАЛКИ

Главная проблема, которая не дает победить это зло — абсолютная беззубость коррупционной экспертизы, считает Кабанов. Соответствующие подразделения созданы практически во всех ведомствах, однако у работающих там людей нет должной смекалки, мозги не заточены на выявление коррупционного риска. Между прочим, когда-то похожее подразделение создавалось и в рамках МВД СССР — изучать нормативные документы, чтобы не было лазеек для расхитителей социалистической собственности. И тогда начальник УБХСС Союза Павел Перевозник лично отбирал по всей стране башковитых следователей и оперативников, умеющих мыслить нестандартно. Тертые обхэсники мысленно ставили себя на место преступников и придумывали, как нажиться на действующем законодательстве. А потом давали в Совмин рекомендации, как подправить ту или иную норму, чтобы возможностей украсть уже не было. Хорошие премии получали, между прочим.

МЕНТЫ НА НАРАХ СМЕНЯЮТ ВОРОВ

В этом году ожидается строительство нескольких колоний для спецконтингента — бывших сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры и т. д. Таких людей не сажают с обычными уголовниками — убить могут. Общее число осужденных у нас уменьшается, колонии закрываются и ставятся на консервацию. А количество силовиков за колючей проволокой, наоборот, растет - вследствие борьбы с коррупцией. И для них мест уже не хватает. Вот и предлагает ФСИН в те колонии, где раньше отбывали наказание обычные преступники, направлять спецконтингент.

ПСИХОЛОГИЯ КАЗНОКРАДА

Помните, как вычислили Чикатило? Известный ученый-психиатр Александр Бухановский по характеру преступлений составил портрет личности кровавого упыря. Этот прием позволил определить убийцу из нескольких подозреваемых. Результат оказался настолько точным, что метод был официально взят сыщиками на вооружение.

Возможно, об этом же подумали и сотрудники НИИ Университета Генпрокуратуры, когда решили составить психологический портрет коррупционера. А что - протестировал претендента в мэры или полицейские начальники, и ясно, будет он честно Родине служить или собственные карманы набивать.

- Мы опросили десятки человек, находящихся в колониях и СИЗО по обвинению во взятках и мошенничестве, - рассказала КП ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ кандидат психологических наук Наталия Ратинова.

И что же? Фиаско — оказывается, коррупционеры ничем не отличаются от нормальных трудоголиков!

- Наличие негативных качеств, традиционно приписываемых коррупционерам, такие, как корыстолюбие, жадность, властолюбие, результатами исследований не подтверждается, - призналась Ратинова. - Для этих людей характерны энергичность, инициативность, эмоциональная устойчивость, работоспособность, организаторские и коммуникативные качества.

Да обладатели таких характеристик — готовый кадровый резерв федерального уровня! И все же есть у них червоточинка.

- От большинства других людей их отличает очень низкий уровень уважения к закону, - говорит Ратинова. - Если им что-то понадобится сделать, то понимание того, что это противозаконно, их не остановит.

ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ

- Возраст - около 40 лет.

- Высшее образование.

- Не злоупотребляет спиртными напитками.

- Не принимает наркотики.

- Не нарушает общественный порядок.

- Большинство коррупционных преступлений совершают мужчины. Но доля женщин тут почти в два раза выше, чем среди других категорий преступников.

ИХ НРАВЫ

Если удается сохранить деньги и имущество, добытое коррупционным путем, то провести в колонии несколько лет экономически выгодно — так считают 36% опрошенных сидельцев.

ШЕФ В ДОЛЕ

Начальство было не только в курсе, но и само «брало» - так говорят две трети опрошенных.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ

«КТО НЕ БЕРЕТ - НА ТОГО ВСЕ И ВЕШАЮТ»

- Коррупционное поведение декларируется как нарушение, но во многих структурах является нормой, - подводит итог Наталия Ратинова. - Многие осужденные за корыстные преступления госслужащие говорили: если ты не действуешь в соответствии с этой нормой, то ты выпадаешь из системы. В лучшем случае такого человека уволят, а иногда именно на него все и вешают, его и сажают.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДАЮТ ЭФФЕКТ

Государство сейчас делает упор на профилактику коррупции. Нынешних - не перевоспитаешь, - считает юрист Сергей Илий, в недавнем прошлом он возглавлял отдел по изучению проблем коррупции в НИИ Генпрокуратуры, а сейчас работает в антикоррупционном подразделении корпорации «Росатом». - И даже высокие зарплаты не спасают. Возьмите судей — самая высокооплачиваемая категория в судебно-правоохранительной системе. И все равно не стесняются иногда брать 2,3,5 тысяч рублей за какую-то мелкую услугу — отложить, например, рассмотрение дела без достаточных оснований. Нужно чтобы в государственные, правоохранительные и другие структуры приходили другие люди, с другим мировоззрением. Я тоже сначала скептичечески к этому относился, но сейчас могу сказать, что воспитательные меры дают результат — стало меньше коррупционных устремлений. Если раньше это носило системный характер, то сейчас уже выбор каждого. Все меньше ситуаций, когда ты не можешь не воровать. Можно не брать взяток, и никто тебя не будет подставлять. И на жизнь хватает. Вот помню разговор с осужденным сотрудником ГИБДД — при зарплате 100 тыс. руб. он за «вознаграждение» выписывал разрешения на въезд грузового транспорта в центр Москвы, на этом и попался. Сейчас очень сожалеет.

«ЗАТО МЫ БИЗНЕС НЕ КОШМАРИМ!»

- Многие коррупционеры вполне серьезно на вопрос о своей мотивации говорят, что выполняют указы президента, - говорит Сергей Илий. - Президент сказал, что не надо кошмарить бизнес — вот мы и не кошмарим. А даже помогаем. Если официальным путем получать разрешение, то это будет дороже, соответственно более высокие расходы лягут на потребителя. А так за небольшую взятку все будет дешевле. Они не глумятся, они действительно так считают.

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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Как вам нынешние рецепты борьбы с коррупцией?

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Мне нравится то, что происходит сейчас в нашем государстве в отношении коррупционеров, в том числе прилюдное задержание сенатора. И возбуждение уголовных дел не против старшего дворника, а против губернаторов и министров. Реальная борьба должна продолжаться, но не переходить в охоту на ведьм.

Андрей ТУМАНОВ, садовод:

- У нас борьба с коррупцией - это борьба с симптомами. Организм надо лечить. Будучи депутатом, я приехал в глухой регион, зашел в администрацию, у мелкого чиновника спросил, кто главный коррупционер? Он посмотрел на меня: повезло вам, идите на заседание антикоррупционного комитета, они все там...

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Важнее борьбы с коррупцией борьба с теми, кто растлевал несколько поколений и превращал людей в дебилов. Коррупция - это безобиднейшая вещь по сравнению с врачеванием, это обычное воровство. Оно почти безопасно для жизни людей.

Наталья РАТИНОВА, преподаватель Университета прокуратуры РФ:

- Радикальные рецепты эффектны, но не эффективны. Они проблему не искоренят. А работа должна быть системной. Дело не в суровости наказания, а в его неотвратимости.

Мария КОВАЛЬ, сыровар:

- Антикоррупционные меры должны быть направлены прежде всего против чиновников. Надо думать о справедливости данной меры. У нас бизнесменов могут и малым штрафом наказать, и закрыть его вообще - вот тут и есть коррупционная составляющая.

Сергей КРИВЕНКО, правозащитник:

- Когда говорят, что в Китае расстрелами борются с болезнью, - это миф. Коррупция поддается решению - это дело социоинженерии, дело управленческих реформ. Главное - власть должна быть под контролем общества.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, компьютерщик:

- Надо проверять имущество до третьего колена - ну не может быть, чтобы бабушка чиновника купила себе особняк на пенсию.