Петросян показал девятимесячного малыша

После официального развода с Еленой Степаненко юморист Евгений Петросян, похоже, обрел вторую молодость. Сатирик прекрасно выглядит и наслаждается жизнью.

Своими положительными эмоциями артсит делится с поклонниками. Одно из последних фото Евгения Петросяна вызвало шквал положительных эмоций у подписчиков.

petrosyanevgeny Юморист представил мальчика Фаню

"Год Свиньи вступил в свои права, и вот, значит, заигрываю с разными свинюшками! Это свинья Фаня, но это мальчик. Она, в смысле он, капризный, но при этом пугливый. Ему девять месяцев... Не могу сказать, что мы ровесники! Но общий разговор завязался! ", - прокомментировал снимок с розовым малышом сатирик.

В ответ фолловеры засыпали своего кумира комплиментами, пожелали всех благ и даже написали стихи: "Какой же хорошенький! ", "Какая милая фотография, красивая", "Супер Фаня! Симпатюлечка такой!", "Какой милый поросеночек", "Прекрасная свинка на фото!", Мне тут фермер удружил - поросенка подарил. Символ года! Фаней звать! В общем, классный! Что сказать!", "Очень нравится ваше творчество, давно им увлекаюсь. И по моему мнению, вы лучший и незаменимый артист. А свинюшка очень милая!", "Прелесть какая! Евгений Ваганович, пусть этот миленький талисманчик принесет Вам только удачу, здоровье и много радостных и счастливых дней!", "Вы такой хороший, добрый", " Какой хорошенький,обояшка, пускай у Вас весь год будет таким обоятельным и удачным! Всех благ Вам!".

petrosyanevgeny Юморист похвастался ужином в ресторане

Меж тем с момента развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко прошло два месяца. Все суды Евгения Петросяна и Елены Степаненко проходили в закрытом режиме. Теперь юмористы делят элитную недвижимость, счета и коллекцию искусства. Все это добро оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.

Пока адвокаты пары занимаются тем, что пытаются определить, кому что достанется из квартир и другого богатства, Петросян хорошо проводит время. Ведущий "Смехопанорамы" не так давно побывал в Барселоне. Юморист похвастался ужином в ресторане галисийской кухни, где ел рапаны и пил шампанское.

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Еще недавно посты Евгения Петросяна в инстаграме носили все больше созерцательный характер: природа, забавные детали, снимки из поездок. Иногда анонсы предстоящих концертов. Но после того, как грянул скандал с разводом Степаненко юморист стал, во-первых, чаще появляться в микроблоге, во-вторых, больше комментировать происходящее. (подробности)

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