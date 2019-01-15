«Ест рапаны и пьет шампанское»: Евгений Петросян улетел в Испанию с молодой возлюбленной

С момента развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко прошло больше 1,5 месяцов, и пока адвокаты пары все еще пытаются прояснить вопросы с некоторые ценными вещами, которые внезапно исчезли из квартиры супруги известного юмориста, он сам хорошо проводит время в Барселоне. Причем, не один. Ведущий «Смехопанорамы» выкладывает из испанского города сторис в инстаграм, который явно записывает не сам. На последних видео он похвастался ужином в ресторане галисийской кухни, где он пробует рапаны и запивает деликатес шампанским. И хотя автор видео никак не комментирует то, что делает артист, поклонники уже предположили, что записывает ролик помощница и возлюбленная юмориста Татьяна Бурхунова. По крайней мере, в своих сторис она сделала фото также из барселонского отеля.

Брухунова, кстати, не так давно объяснила, почему не публикует совместных кадров с юмористом:

«Мой профиль в инстаграме — это некий публичный альбом. Сюда уходит 1 процент от моей жизни. Не считаю возможным публиковать здесь личное!»

Напомним, 16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы развел Евгения Петросяна с Еленой Степаненко после 30 лет брака, однако многомиллионное состояние артисты продолжают делить до сих пор.

После новости о разводе юмористов СМИ тут же начали искать причины расставания пары и выяснили, что артист закрутил роман с 30-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. В конце декабря 2018-го Брухунова подтвердила роман с Евгением Вагановичем. Надо отметить, что ранее «Комсомолка» выяснила, что два года назад ассистенка купила просторные апартаменты в центре Москвы на Лесной улице, где обустроила детскую. В ней уже стоят две колыбельки, что не могло не родить слухи о беременности молодой помощницы. Однако, она сама эту информацию опровергла.

Адвокат: «Петросяну и Степаненко предстоит разделить около 5 тысяч предметов искусства, оценка которых займет несколько лет»

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