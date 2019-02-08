47-летняя Лера Кудрявцева: «У меня аллергия на ботокс!»

Минувшим летом Лера Кудрявцева стала второй раз мамой, родила своему 31-летнему мужу-хоккеисту Игорю Макарову дочь Машу.

Телеведущая вышла в прямой эфир Инстаграма, рассказала, почему не показывает дочку подписчикам.

- Дочка — вылитый папа. Не буду показывать ее до крестин. Думаю, крестной мамой будет моя сестра, - рассказала поклонникам Лера Кудрявцева.- Боюсь подписчиков, есть злые вонючки, которые фигню мне пишут. Им показывать дочку не хочу. Поэтому и фото мужа редко публикую.

Телеведущая вышла из себя, когда у нее спросили, как поживает ее молодой муж.

- Молодой муж, жена старая, старуха. У меня классный муж, подавитесь, жабы, - вспылила Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева с мужем Игорем.Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам телеведущей, она не делает «уколы красоты».

- Я не колю ботокс. Аллергия у меня, - призналась подписчикам 47-летняя Кудрявцева. - Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала.

Как говорит Лера Кудрявцева, она поправилась после родов и пока не вернулась в форму.

- Я уже не такая стройная. Когда родила сына, ходила жирная. А после вторых родов не сильно поправилась, но лишний вес, безусловно, есть. Но на диетах не сижу. Ем, что хочу. Вот сейчас еду домой, муж мне пельмени обещал отварить, - поделилась с фанатами Кудрявцева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжная мамочка: 47-летняя Лера Кудрявцева впервые после родов показала фигуру в купальнике

В августе прошлого года Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. 47-летняя телеведущая родила дочку своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову. Уже через две недели после родов Лера вышла на работу, вернулась к съемкам и концертам. Телеведущая трудилась без отпуска до самых новогодних каникул, а в январе отправилась на отдых в Оман. В экзотическую восточную страну Кудрявцева улетела с мамой и сестрой. Взяла ли телеведущая с собой пятимесячную дочку Машу, неизвестно. А вот муж звезды экрана точно остался дома – на семейных снимках с отдыха Игоря Макарова нет (подробности).