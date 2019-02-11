Родная сестра няни-убийцы после публикации в "КП" решила рассказать всю правду в суде

История полуторагодовалого Марка из подмосковного Щелково, который в апреле прошлого года выпал из окна, никого не оставила равнодушным. И не только потому, что ребенка жалко. Мы получили множество откликов, в которых читатели возмущаются слишком мягким наказанием. Напомним, 55-летняя Ирина Бойко по решению районного суда получила условный срок и уже ищет новое место работы - няней (!).

Однако в истории может появиться новый поворот. Статью в "Комсомолке" прочитала младшая сестра няни. Елена Купцова решила рассказать всю правду о зверствах Галины и не только журналистам, но и в суде. Благо, возможность такая будет. Приговор родители обжаловали и уже в ближайшее время дело рассмотрит Московский областной суд.

Женщина, как и родители малыша, уверена, что няня не просто не уследила за малышом, а сделала это умышленно.

- Больше всего на свете она ненавидит детей. Она всегда открыто об этом говорила. Своих у нее нет и это ее осознанный выбор. У меня тоже долго не было детей, но когда в 38 лет я узнала о беременности, была на седьмом небе от счастья. Отец моего ребенка почти сразу пропал. Но я твердо знала, что буду рожать. Единственный мой родной человек - старшая сестра и я конечно ждала от нее хоть какой-то поддержки. Но вы себе даже представить не можете, что было, когда она узнала, что станет тетей. Она была просто не в себе от злости. "Сделай аборт", "вытрави этого ублюдка", "лучше лишние джинсы купить, чем памперсы" - это самое доброе из того, что она мне говорила. Мы жили вместе и всю беременность она гнобила меня, как могла. Когда я родила, пришлось переехать. Я понимала, что вместе с ней жить нельзя, что она навредит сыну.

- Когда родился племянник она не изменила своего отношения? Все-таки одна кровь.

- Стало еще хуже. В разговорах она обзывала моего сына выродком. И в конце концов мы перестали общаться. А когда сыну еще года не было, она еще и в суд подала. Пыталась выселить нас из квартиры покойной матери в Щелково. Причем оснований никаких не было, просто ее ненависть к ребенку. Суд она проиграла. Но вместе мы не живем. Сыну сейчас 8 лет и все это время мы не общаемся. От соседей узнала, что она няней работает и была просто шокирована. Я с самого начала знала, что с ее лютой ненавистью к детям это до добра не доведет. Хотела найти ту семью, предупредить их, но не решилась. Когда прочитала статью в "Комсомолке" и узнала о том, что произошло с ребенком, я сразу поняла что это не случайность. Уверена, что она выбросила его в окно.

Полуторагодовалый малыш из подмосковного Щелково выпал из окна в апреле 2018 г.

- Помимо случая с племянником, раньше она вела себя агрессивно?

- Да. Она неуравновешенный человек. Может ударить, особенно если человек слабее ее. Страшно вспоминать, но когда от рака долго и тяжело умирала наша мать, она просто измывалась над ней. Дошло до того, что она маму ударила металлическим ведром. Так она наказала ее за то что она, будучи абсолютно немощной, не туда сходила в туалет.

- Вы действительно готовы дать показания в суде?

- Да я обязательно это сделаю. Хорошо понимаю, что просто вовремя прекратила с ней общаться. В противном случае в открытое окно вылетел бы мой сын.

Напомним, родители Матвея в суде тоже обвиняли няню именно в убийстве. Их более всего смутили ее показания о том, что все произошло на ее глазах. Галина подробно описала как ребенок на крохотной кухне в однокомнатной квартире сначала залез на стул, потом на стол и подоконник. При этом совершенно не ясно, почему она сразу не взяла его на руки, или хотя бы не закрыла злосчастное окно.

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