В Берлине антифашисты напали на зрителей антифашистского фильма

В воскресенье вечером у кинотеатра «Интернациональ» в центре Берлина группа радикалов избила четверых активистов молодёжного отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пришедших на премьеру фильма «Секретный архив Варшавского гетто». Эта историческая драма о массовых репрессиях в годы нацизма — часть программы проходящего сейчас в столице ФРГ международного кинофестиваля. Его оргкомитет официально рассылает пригласительные билеты самым разным организациям, включая АдГ. Но кое-кому присутствие членов этой партии на кинофестивале не понравилось.

— Премьера фильма была в 22:30, мы с коллегами встретились заранее и вчетвером пошли по Карл-Маркс-Аллее (где находится кинотеатр), — рассказал «Комсомолке» член правления молодёжной организации АдГ по городу Берлину Вадим Дерксен. — Примерно в 21:50, метрах в пятидесяти от «Интернационаля», на нас напало 5-7 парней в возрасте 20-30 лет. Одеты в чёрное, лица закрыты платками, на головы натянуты чёрные же шапки. Некоторые сжимали в кулаках «свинчатки» (продолговатые втулки, увеличивающие силу удара), у одного в руке — «розочка» (разбитый бокал для вина с острыми краями). Ею меня поранили в предплечье. Кричали нам: «Scheiss Nazis» (чёртовы нацисты). Притом, что среди нас был еврей, выходец из России по имени Дмитрий. Только вы в газете его фамилию не пишите: если на работе узнают, что он сторонник АдГ — будут проблемы… — попросил нас Дерксен.

Вадима Дерксена боевики ранили "розочкой" в руку.Фото: facebook.com

Что ж, мотивы нападавших понятны: «Альтернативу для Германии» многие считают «радикалами» и «нацистами» (хотя на деле это — системная правоконсервативная партия, выступающая против нелегальной миграции и за дружбу с Россией). А вот кто стоит за атакой — вопрос более интересный. Сами «альтернативщики» уверены, что нападавшие — члены леворадикальных группировок, называющие себя «Антифой», антифашистами. Основания у такой версии есть. Униформа нападавших соответствует символике одной таких группировок под названием «Чёрный блок» (отметились массовыми погромами на саммите G20 в июле 2017 года в Гамбурге).

Две недели назад, как сообщала «КП» такие же «антифашисты» попытались сорвать траурный митинг памяти жертв фашизма в берлинском районе Марцан — опять-таки, протестуя против того, что вместе с другими партиями возложить цветы к монументу скорби пришли и представители АдГ.

Ещё раньше немецкие блогеры нашли доказательства, что за жестоким избиением 7 января депутата Бундестага от АдГ Франка Магница стоит аналогичная леворадикальная группировка «Бременская антифашистская весна».

Все эти постоянные нападения на членов АдГ, однако, не мешают крупным немецким СМИ заявлять, будто главная угроза обществу якобы исходит от самих «альтернативщиков».

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