«Они интеллигентные люди»: Адвокат Аршавина прокомментировал ситуацию с разводом футболиста

Известный на весь мир футболист и его единственная законная жена снова привлекли внимание прессы. Так сложилось, что брак 37-летнего Андрея Аршавина и 35-летней Алисы Казьминой все время сопровождали какие-то скандалы. Началось все с их свадьбы в 2016 году. Спортсмен повел журналистку в загс журналистку, когда она уже была в положении. В феврале 2017-го родилась их дочь Есеня. Спустя несколько месяцев появились слухи об их разводе. Но брак удалось сохранить. Алиса активно вела Инстаграм, показывала, как счастлива в браке, постоянно признавалась мужу в любви, хвасталась его роскошными подарками, говорила о том, что младший ребенок от первого брака (у Алисы трое детей) называет Аршавина отцом.

В конце 2017-го разразился новый скандал с участием пары. Якобы Алиса приревновала супруга, который в то время играл за казахстанский "Кайрат". Женщина отправилась лично выяснять отношения с Андреем в Алма-Ату, а по дороге устроила дебош в самолете, представлялась майором ФСБ (что в Службе опровергли). Ее ссадили с рейса вместе с детьми и няней. Авиакомпания была готова засудить жену Аршавина за 1,5-часовую задержку рейса, но женщина оплатила все расходы «Аэрофлота», а это без малого миллион рублей.

Алиса активно вела Инстаграм и часто публиковала фото в объятиях мужа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Причиной стало видео, на котором Андрей Аршавин приобнял казахстанскую модель. Девушке посыпались угрозы в личных сообщениях от разгневанной жены. Модель подала на Казьмину в правоохранительные органы, но дело закрыли. Футболист снова помирился с супругой, которая на этот раз решила не выставлять на всеобщее обозрение свою жизнь и закрыла соцсети.

После года затишья в очередной раз появились слухи о разводе Аршавина. Теперь они получили подтверждение. Казьмина наняла одного из самых известных в стране адвокатов Александра Добровинского, подала заявление в мировой суд Санкт-Петербурга и заявила в полицию об угрозах со стороны спортсмена.

«Комсомолка» связалась с Павлом Волошиным, который все эти годы представлял интересы Андрея Аршавина. Но, судя по всему, футболист пока считает, что нет нужды вмешивать в дело юриста.

- Пока он ко мне за помощью не обращался, - говорит Павел Волошин. - Думаю, что они спокойные, уравновешенные, интеллигентные люди, по-петербужски разберутся сами, без привлечения интересов общественности.

Еще один представитель Андрея Аршавина Александр на вопрос о происходящем ответил: «Не даем никаких интервью по этому поводу».

Напомним, что первой незарегистрированной женой звезды футбола была Юлия Барановская. 33-летняя телеведущая родила Аршавину двоих сыновей и дочь. Второй раз Андрей женился на Алисе Казьминой. Их официальные отношения продлились 2,5 года. У них растет дочь Есеня.

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Андрей Аршавин оказался вновь в центре скандала. Еще недавно прославленного футболиста после возвращения из Казахстана в родной Петербург заметили в окружении молодой стюардессы. Уже тогда стали говорить, что очередной брак футболиста трещит по швам. Сама Алиса все это время сохраняла молчание, закрыв свой профиль в соцсетях со словами: "Пока все не уляжется". И вот, когда о скандале уже все забыли, он получил свое продолжение. Жена спортсмена обратилась за помощью в полицию (подробности)