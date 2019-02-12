Спецпрокурор Мюллер посчитал дело Бутиной сфабрикованным

Последние дни американские СМИ вновь вспомнили о судьбе уже полгода сидящей в тюрьме «русской шпионки». Напомним, 30-летняя Мария Бутина ждет суда по обвинению в попытке «повлиять на внутреннюю политику США».

Но теперь в издании The New Republic журналист (и в прошлом сотрудник ЦРУ) Джеймс Бэмфорд утверждает: дело россиянки сфабриковано, и посадили ее для галочки — на волне истерии с поисками «русских связей Трампа». Например, в апреле 2018 года, за 2,5 месяца до ареста, Бутину более 8 часов допрашивали в американском сенате помощники спецпрокурора Роберта Мюллера. Дело о якобы «вмешательстве России в американские выборы» расследует именно он. И после этого допроса все обвинения с Бутиной... были сняты! Но 18 июля она все же была арестована иным ведомством и по другому обвинению — незаконная работа в качестве «российского агента влияния» на территории США. То есть у одних силовиков к Бутиной вопросов нет. А у других, получается есть.

— Это единственная положительная публикация про Машу за долгое время, — сказал «Комсомолке» отец девушки — Валерий Бутин. Он и вся семья девушки живет в Барнауле, но за американскими новостями следит. — Сегодня Джеймс Бэмфорд выступал лично по CNN в утреннем шоу. Так же сюжет с его участием был и на канале ABC, и в других СМИ. Работу он проделал серьезную, разложил все по полочкам с именами и фамилиями.

— А лично с Машей Бэмфорду удалось поговорить?

— Они знакомы были еще до ее ареста. И общались еще тогда, сразу после ее допроса в сенате. Естественно когда Маша попала в тюрьму, то уже никакого общения у них не могло быть.

Спецпрокурор Мюллер посчитал дело Бутиной сфабрикованнымФото: REUTERS

— В Сенат в апреле 2018 года ее вызвали по повестке или привели силой?

— Она сама туда пришла. Это было ее добровольное было желание дать пояснение по своей деятельности. Потому что было очень много неприятных публикаций. На тот допрос с ней ходил тот же самый адвокат, что и сейчас ведет ее дело - Роберт Дрисколл. Он после написал запрос в комиссию Мюллера с целью узнать, есть ли у них к Маше еще какие-то вопросы и интересует ли ее персона их ведомство в рамках расследования дела о «вмешательстве России в американские выборы». Они ответили: абсолютно нет, не интересует.

— Вы имеете возможность общаться с Марией?

— Позавчера созванивались. Она в общей камере, на обычных, а не каких-нибудь особых условиях. Мы обсуждаем только чисто бытовые вопросы или внутрисемейные дела. Ничего про уголовное дело нельзя. Маша боится буквально любое лишнее слово сказать, чтобы не загреметь на 30 суток в «одиночку». Я боюсь, как бы после этой публикации Бэмфорда дочь опять бы там не оказалась...

Вице-президент российского подразделения Международного Комитета прав человека при ООН Иван Мельников также уверен, что обвинение — дутое:

— Из последних новостей: суд, назначенный на 12 февраля, был перенесен в том числе и по ходатайству самой Марии Бутиной. Одна их причин — проблемы с оплатой работы адвокатов. Теперь заседание состоится 24 февраля. Если переносить это на наш российский процесс, то все предыдущие заседания были по избранию меры пресечения, а также для принятия или отклонения некоторых доказательств. То есть по существу дела пока еще ничего не рассматривалось. Что касается фиктивности обвинений, то нам давно уже ясно, что все шито белыми ниткам». И многое из того, что заявляли прокуроры устами «анонимных источников» в СМИ, не подтвердилось. Кстати, одна из причин, почему комиссия Мюллера не приняла к рассмотрению дело, собранное против Бутиной — слишком размытые доказательства. Следствие предоставило терабайты каких-то переписок за несколько лет. Любому здравомыслящему человеку понятно: такой объем и отсутствие конкретики как раз и говорит о том, что ничего существенного против россиянки не нашли. Вся вина же Марии —она говорила слишком много хорошего о своей стране, находясь в США, — полагает Мельников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такая Мария Бутина: арестованная в США русская «шпионка» виделась с Дональдом Трампом

Американская пресса цитирует министерство юстиции:

«Работала по указанию высокопоставленного чиновника в российском правительстве», «агента России в США», «влияние в американской политике с целью продвижения интересов Российской Федерации». (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Арестованная в США Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием

29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США. Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал CNN. Сегодня обвиняемую доставили на очередное заседание в федеральном суде, где она признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 года (подробности)

КСТАТИ

Дело о «российском вмешательстве» в выборы США: Что нароет Мюллер против Трампа

Эксперты ответили «КП» на вопросы о том, к чему может привести расследование американского спецпрокурора и кто за ним стоит (подробности)