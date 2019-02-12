Генпрокуратура о "попытке самоубийства" экс-главы Серпуховского района: Шестун расковырял запястье булавкой

Во вторник в ряде СМИ появилась информация, что бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которому грозит за превышение должностных полномочий и взятки до десяти лет лишения свободы, пытался покончить с собой в СИЗО. Проверкой прокуратуры эти слухи не подтвердились. Выяснилось, что экс-глава готовил ряд провокаций, чтобы затянуть свое уголовное дело, и для этого специально расковырял себе запястье... булавкой.

"Представитель Генпрокуратуры России поддержал в суде ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. По мнению прокурора, Шестун активно оказывает противодействие расследованию, пытался давить на свидетелей, а так же может попытаться скрыться от следствия и суда", - заявил официальный представитель СК России Александр Куренной.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры заявил, что в СИЗО была перехвачена переписка Шестуна с его доверенными лицами, которая свидетельствует о "подготовке провокаций в отношении ряда должностных лиц прокуратуры и правоохранительных органов, а также о разработке планов по инсценировке суицида для перевода в медицинское учреждение, в котором у него есть коррупционные связи и контакты".

"Шестуну предлагали чаще подавать фиктивные жалобы на ухудшение психического здоровья, затягивать следствие и судебный процесс, чтобы избежать ответственности за совершенные деяния. Частью этого плана является информационная кампания по очернению высокопоставленных лиц из числа руководства федеральных органов исполнительной власти", - отметил Куренной.

Автор письма-инструкции (полный текст на фото) предлагал Шестуну следующее: "Мы громко и публично подадим письмо на Чайку, которое высылает вам Юля. Вам надо подать письмо на начальника тюрьмы, что вам подсыпают отраву в еду. Каверин (в письме указан психиатр Владимир Каверин - прим.ред.) считает, что 3-4 дня можно поголодать, а через это время вас отправят в больницу. В больнице надо передерживаться тех же настроений, которые были описаны ниже: отсутствие аппетита, монолог генерала ФСБ в голове не проходит, голова - чугунная, зрение нечеткое, не могу отключится, плохие мысли одолевают, не могу уйти побежденным (это важно") Или мы коррупционеров победим, или.... (многоточие)".

Напомним, бывшего главу Серпуховского района подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, по оценке следователей, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестуну также вменяют получение взятки в особо крупном размере. Как утверждает следствие, в 2012-2018 годах некоммерческая организация по развитию физической культуры и спорта передала ему через посредника 9,4 миллиона рублей. За это глава района оказывал руководителю организации "общее покровительство и попустительство по службе". Организация также закупила спортивное оборудование для базы отдыха Шестуна на более чем 519 тысяч рублей, так что общая сумма взятки составляет почти десять миллионов.

Отметим, что сам Шестун свою вину не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

Сотрудники СИЗО перехватили переписку бывшего чиновника со сценаристами провокации

Сотрудники СИЗО перехватили переписку бывшего чиновника со сценаристами провокации

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