Ксения приносит удачу: После измены Собчак доходы ее мужа упали, а любовника - выросли

Любовный треугольник Ксении Собчак по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Телеведущая умело манипулирует любопытством публики, не рассказывая, с кем собирается строить дальнейшую жизнь: останется с мужем, актером Максимом Виторганом, или разведется и уйдет к режиссеру Константину Богомолову, с которым у нее якобы роман. Интрига ей на руку - Ксения уже повысила свои гонорары за участие в ток-шоу и ведение корпоративов. А что же ее мужчины? Мы решили выяснить, как изменились доходы Виторгана и Богомолова на волне любовного скандала.

«Это коммерческое предприятие»

Недавно Собчак пришла на телевидение и дала интервью программе «Эксклюзив». Как нам рассказали редакторы программы, за этот эфир Первый канал согласился заплатить Ксении 6 миллионов рублей (при обычных расценках на звезд в 400 - 500 тысяч рублей). Теледива отлично заработала, учитывая, что ничего нового не сообщила. Лишь намекнула, что в ее отношениях с мужем назрели проблемы.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - сообщила Ксения.

На следующий день после выхода программы в эфир Максим Виторган язвительно прокомментировал интервью жены в Инстаграме:

«Ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. Я никого не осуждаю: бывает, нужда заставит или в телик так хочется, что мочи нет. Это выбор каждого. На сегодняшний день я счастлив тем, что вы не можете увидеть в этих программах людей по-настоящему мне близких. Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном. Все остальные - это всего лишь бабки у подъезда, запертые в теле селебрити разной степени медийности».

Поклонники сделали вывод, что Максим вычеркнул Собчак из своей жизни. Константин Богомолов, когда мы позвонили ему и спросили о Ксении, лишь напустил туману:

- Я это не комментирую. Вот если бы вы меня спросили про выход книжки, спектакля…

- А по поводу Собчак - хотя бы чисто…

- …и чисто, и нечисто - я не стану комментировать ни-че-го. Мои жизненные планы не обсуждаются, - отрезал режиссер.

- А чего обсуждать коммерческие предприятия подобного рода? - пошутила в разговоре с нами актриса Любовь Толкалина.

- Вы считаете это какая-то постановка, пиар?

- Ну конечно. Если нужно что-то скрыть от общественности - это всегда можно скрыть. И это скрывается годами. Значит, им нужно было сделать это достоянием общественности (к слову, сама Толкалина почти 8 лет удачно скрывала развод с бывшим мужем, режиссером Егором Кончаловским. - Ред.).

В конце прошлого года Богомолов завершил съемки восьмисерийного эротического триллера «Содержанки», который выйдет на экраны весной. Это его первый крупный кинопроект (Богомолов - театральный режиссер). Возможно, сегодняшний шумный пиар можно расценивать как заблаговременную подготовку зрителя. Богомолов и ранее прибегал к таким уловкам - например, устраивал в соцсетях небольшой скандальчик накануне очередной театральной премьеры.

Примечательно, что в фильме Константин снял Собчак в роли себя самой, то есть героини глянца. Ну а главную роль в сериале играет бывшая жена Богомолова Дарья Мороз (от брака с ней у Константина растет дочь). Супруги расстались накануне съемок, но развод не нарушил их творческих планов.

Кто рядом с ней, тот в шоколаде

Что касается финансов, то по совпадению именно после того, как Богомолов начал выходить с Собчак в свет, его доходы резко выросли. В распоряжении «КП» оказались документы, показывающие, сколько заработал режиссер за 2018 год. В среднем в месяц Богомолов получал от 101 до 580 тысяч рублей (без вычета налога). Но в конце года, когда рядом с ним появилась Ксения, картина резко изменилась. В ноябре режиссер заработал уже 1 млн 250 тыс. руб. В декабре - 2 млн 380 тыс. руб. Хотя не исключено, что резкое повышение дохода в эти месяцы напрямую связано с завершением съемок сериала «Содержанки». Всего же за 2018 год заработок Богомолова составил 7 млн руб. (без вычета налога).

К слову, хотя в театральной среде за Константином закрепилась слава модного и успешного (а значит, и высокооплачиваемого) режиссера, его доходы не так велики, как это может показаться. Тот же соперник Богомолова Максим Виторган зарабатывает почти в два раза больше. За прошлый год муж Собчак, судя по отчетным документам, заработал 10 млн руб. - на 3 миллиона больше Богомолова.

После размолвки с женой Виторган стал зарабатывать меньше. Фото: instagram.com/mvitorgan

Примечательно, что к концу года, когда на Богомолова пролился денежный дождь, Виторган сильно просел в финансовом плане. С октября

2018-го Максим начал зарабатывать в два, а то и в три раза меньше прежнего. От былой «сытой» жизни с Ксенией у Максима остались крупные банковские вклады (на общую сумму примерно 4 млн руб.). Также у Максима в собственности две квартиры в Москве и автомобиль Toyota Camry. Константин же владеет одной московской квартирой.

Ну а самая богатая в любовном треугольнике - Ксения Собчак. Обскакать ее мужчинам не удастся, даже если они сложат вместе все свои капиталы. Главная строчка дохода телеведущей - корпоративы, ведение всевозможных мероприятий (свадеб, торжеств и т. д.). Как рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров, раньше гонорар Ксении за корпоратив составлял 25 - 30 тысяч евро (1 млн 875 тысяч - 2 млн 250 тысяч рублей). Сейчас, на фоне шумихи, она подняла минимальную планку до 40 тысяч евро (3 млн руб.).

Согласно сведениям, представленным ею в ЦИК в качестве кандидата в Президенты России, за шесть лет до года назначения выборов (то есть до 2017-го) совокупный доход Собчак составил 403 млн 805 тыс. рублей. Получается, что с 2011 по 2016 год Ксения зарабатывала в среднем 67,3 млн рублей в год. За те же шесть лет Максим Виторган заработал 10 млн рублей - то есть почти в 40 раз меньше жены.

Раньше Богомолов получал сравнительно мало. А как связался с Собчак - так и потекли деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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- Собчак - это самая успешная постановка Богомолова, - считает режиссер и известный психолог Константин Саркисян. - Не могу сказать, что в театральных кругах он какой-то культовый режиссер. Все внимание к нему сейчас приковано только благодаря Ксюше. Даже ток-шоу его обсуждают.

- Виторган уже язвительные реплики в адрес Собчак отпускает - мол, близкие ему люди на ток-шоу не ходят.

- А он что, не знал, на ком женат? Не понимал, что она воспользуется скандалом, чтобы напомнить о себе? Понятное дело, что эго Максима задето. Но это уже его внутренние комплексы относительно того, что он - Виторган, только не Эммануил. Хотя они оба в одинаковой позиции - «мой папа Виторган», а «мой папа Собчак». В их семье это была битва личностей. И никто не хотел уступать.

- Собчак и без папы модный персонаж!

- Вот, и во время ссоры Собчак могла этим козырять, мол, я и без папы уже Ксюша Собчак. А Виторган тоже считает, что без папы он о-го-го.

- Без папы он - муж Ксении Собчак!

- Вот вы опять ударили по самому больному. Такое мнение общества ранит. Для большого, могучего парня подобное слышать - естественно, унижение. Он и решил доказать, кто он такой, и набил режиссеру морду. А бедный Костя Богомолов попался под горячую руку. Но свою долю признания он тоже получил.

Скажу так - Максим с Ксенией оба не правы. Если у тебя вопросы есть - разберись с мужем. Зачем выходить и устраивать что-то публичное. Ксения прекрасно понимала, что если она с Богомоловым открыто ходит за ручку - все увидят, сфотографируют. Скорее всего, они с Костей сидели и думали, как бы сделать так, чтобы о нем наконец-то все заговорили. Ну вот - заговорили. Не думаю, что Ксюша влюбилась в Богомолова. Она позволила себе легкий флирт. А муж повелся.

- Значит, вы не верите в искренность чувств Собчак к Богомолову?

- Нет, конечно! В кино такую роль называют эпизодической, но судьбоносной. Он появляется на пять минут и все переворачивает. Будет развод, потом будут решать, с кем будет ребенок. Все это будет обсуждаться. Так и поддерживается пиар.

Конечно, Собчак замутила с Богомоловым, чтобы и позлить Виторгана. Естественно, он ей недодавал. Иначе всего этого не было бы.

- Она недополучала от мужа внимания?

- Здесь дело даже не во внимании, а в ощущении себя женщиной. Когда женщина живет с мужчиной, она ждет от него возможности поддерживать тот уровень жизни, который был у нее до него. Когда нет некоего равенства, сложно сохранить брак.

- Собчак о Виторгане на телевидении сказала выдержанно, но в душе наверняка переживает?

- Она переживает за то, что не случилась эта сказка, которую она хотела. Человек привык к тому, что все всегда идет по ее сценарию: «хочу баллотироваться в президенты - буду», «хочу говорить, что мне нравится, - буду». А тут она стала жертвой сценария собственного замужества, который провалился.

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