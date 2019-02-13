Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст.

Играем в Друзя и Сиднева: та самая викторина. 15 вопросов, из-за которых грянул скандал.

Друзь ответил на обвинения в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?» 00:00 00:00

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Редактор "Кто хочет стать миллионером?" о заявлениях Друзя: Все-таки Сиднев был в этом замешан. Это очень грустно, в этом человеке я ошибался

Редактор телешоу Илья Бер, обвинивший магистра «Что? Где? Когда?» в коррупции, считает, что правда на его стороне (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции

Магистров клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и Виктора Сиднева в ноябре прошлого года пригласили «тряхнуть эрудицией» в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Программа вышла в эфир 22 декабря 2018 года. Знатоки дошли до финального 15-го вопроса, не смогли на него ответить и ушли, забрав «несгораемые» 200 тысяч рублей (если бы Друзь и Сиднев победили, им бы досталось 3 млн рублей) (подробности)

РЕАКЦИЯ

Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. (подробности)