2019-02-14T01:28:21+03:00
Телевизор

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

Сможете ли вы ответить на 15 вопросов, из-за которых грянул скандал [тест kp.ru]
Антонина ВЕТКИНА
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Александр Друзь в передаче "Кто хочет стать миллионером?".Александр Друзь в передаче "Кто хочет стать миллионером?".
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22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст.

Друзь ответил на обвинения в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?»

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Редактор "Кто хочет стать миллионером?" о заявлениях Друзя: Все-таки Сиднев был в этом замешан. Это очень грустно, в этом человеке я ошибался

Редактор телешоу Илья Бер, обвинивший магистра «Что? Где? Когда?» в коррупции, считает, что правда на его стороне (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции

Магистров клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и Виктора Сиднева в ноябре прошлого года пригласили «тряхнуть эрудицией» в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Программа вышла в эфир 22 декабря 2018 года. Знатоки дошли до финального 15-го вопроса, не смогли на него ответить и ушли, забрав «несгораемые» 200 тысяч рублей (если бы Друзь и Сиднев победили, им бы досталось 3 млн рублей) (подробности)

РЕАКЦИЯ

Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. (подробности)

«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Редактор "Кто хочет стать миллионером?" о заявлениях Друзя: Все-таки Сиднев был в этом замешан. Это очень грустно, в этом человеке я ошибался
Редактор телешоу Илья Бер, обвинивший магистра «Что? Где? Когда?» в коррупции, считает, что правда на его стороне [видео, подкаст]
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