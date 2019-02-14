Алина Загитова показала фанатам, как сейчас выглядит ее пес Масару

Своего любимого пса Масару показала фанатам фигуристка Алина Загитова. В "сториз" личного Инстаграма она выложила свежую фотографию своей собаки породы акита-ину. Это - первый кадр любимицы Загитовой за последнее время. Снимок было подписан достаточно мило и кратко: "Спокойной ночи". Надо отметить, что этот кадр подчеркивает тот факт, что с режимом у Загитовой полный порядок - кадр появился в районе 10 часов вечера по московскому времени.

Совместный кадров Масару и Загитовой в соцсетях давно уже не было, так что по свежему фото можно увидеть, как изменилась собака за последнее время, что подметили поклонники фигуристки.

Любимый пес Алины Загитовой - Масару.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что недавно после выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 в Минске Загитова как раз оживилась после вопроса японских журналистов о Масару. Она сказала, что ей пес никак не мешает в подготовке к соревнованиям. А сама Алина планирует взять с собой собаку на чемпионат мира 2019, который в марте пройдет в японском городе Сайтама.

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