Трагедия баловня судьбы Сергея Захарова: судьба ему дала все и попыталась отнять

С такой внешностью, которую Бог даровал Сергею Захарову, можно было только блистать. Видишь его - и сразу понимаешь: вот он, главный герой, баловень судьбы. Роскошные кудри, большие глаза в игривом прищуре, статная фигура, выразительный голос - самый бархатных из всех баритонов. Все давалось ему легко - и служба в армии (надо ли говорить, что там он был главной звездой самодеятельности) и игра в футбол - один шаг отделял Сергея Захарова от сборной страны - если бы не травма, знали бы мы не прекрасного певца, а выдающегося спортсмена. Учеба в Гнесинке, даже подработка в столичном ресторане «Арбат»принесла ему похвалу Леонида Утесова и приглашение на работу в его джазовый ансамбль. А как только у Захарова появилась возможность выступать для широкой публики в Ленинградском мюзик-холле, он стал, пожалуй, первым советским секс-символом. Российская эстрада тогда стояла на трех китах - Кобзоне, Магомаеве и Захарове. Роль в «Небесных ласточках» открыла ему путь в большой кинематограф и принесла любовь всех женщин СССР.

Но жизнь решила проверить его на почность. Нелепая история стоила артисту карьеры. Конфликт случился в 1977-м году. Так Сергей Георгиевич рассказывал об этом конфликте ставшим для него судьбоносным:

«Однажды я вместе с друзьями, которых пригласил на концерт, зашел за пропусками к администратору Ленинградского мюзик-холла. Мы чуть задержались, до начала представления оставалось полчаса. «Мои артисты все на местах. Вы опоздали», — сказал он. Я взорвался, случилась драка. Досталось обоим. Как потом выяснилось, он был боксер-перворазрядник. А мне все-таки удалось взять пропуска для друзей, и после спектакля мы поднялись в буфет. Туда пришел и администратор. Потасовка продолжилась, в ней уже участвовали мои и его друзья...». Дальше, заключение в «Кресты», где певец ждал приговора. Суд был благосклонен - он получил всего лишь год. Отбывал наказание на «химии» - строительным рабочим в городе Сланцы.

Солист Ленинградского мюзик-холла Сергей Захаров во время выступления, 1976 год. Фото Павел Маркин/Интерпресс/ТАСС

Конечно же, многие обсуждали и тогда и сейчас, что эту историю «организовал» певцу высокопоставленный чиновник - поклонник Людмилы Сенчиной. Который решил, что Захарова, как конкурента, надо убрать. В один момент Захаров лишился всего, его популярность стерло, как ластиком. Пластинки, плакаты с его изображением, куча поклонников - будто их и не существовало. Что делают люди, которые совершили такой головокружительный прыжок с Олимпа в бездну? На несколько лет лучшим другом Захарова стала бутылка. Но жена Алла, которая была с ним со студенческих лет, смогла вытащить артиста со дна. В 1986-м году Сергей Захаров смог вернуться в строй. Снова начались гастроли, съёмки... Но первая волна популярности уже ушла, а вторая была намного ниже. Мир изменился, и дело уже было даже не в печальной истории с дракой.

В своей книге Федор Раззаков публиковал воспоминания Захарова. В 1996-м году на турбазе под Челябинском у артиста случилась клиническая смерть. Говорят, причиной тому стали сильнейшие нагрузки - певец дал около 60 концертов в поддержку Бориса Ельцина. Он, уже теряя сознание, смог выползти из номера, чтобы его нашли. И именно в тот момент мимо проезжал единственный в городе реанимобиль. Захарова привезли в больницу, когда была смена лучшего кардиохирурга области, а для спасения артиста нашлась единственная капсула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала.

Борис Ельцин и певец Сергей Захаров, которому присвоено звание "Народный артист РФ", 1996 год. Фото Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС/.

Последние годы настоящей радостью Сергея Георгиевича были его любимые аквариумные рыбки, садик. Домоседство стало для него сбывшейся мечтой. Конечно, он заботился о здоровье - китайская гимнастика, обливания, правильное питание. Настоящий кайф он получал от трехминутного лежания в ледяной ванне, называя это «мой наркотик». Ел рыбу и овощи, поэтому и чувствовал себя прекрасно, если бы не проблемы с сердцем. Три года назад 66-летнего артиста госпитализировали с нарушением сердечного ритма. Тогда врачи сказали, что если не лечить, может наступить сердечная недостаточность. Она и стала причиной его смерти.

Его ария «Мистера Икса», «Три белых коня», «Татьянин день» и «Очи черные» звучат не просто эталонно - невозможно удержаться и не начать улыбаться, чувствуя позитивный настрой певца. Именно таким мы его и запомним - человеком, который до последнего любил жизнь, а она его.

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