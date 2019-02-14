Кабриолет с автографом Путина продали на аукционе за 20 тысяч евро
Белый «жук» прославился тем, что на нем оставляли автографы все гости, прибывшие на свадьбу к Карин Кнайсль. Одним из первых, кто расписался на капоте, стал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подарил молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную маслобойку и тульский самовар. Также Владимир Путин привез с собой Кубанский казачий хор, который исполнил несколько русских народных песен.
После торжественных церемоний глава австрийского МИД пожертвовала подаренный ретро-кабриолет на благотворительность.
Покупателем авто стал австрийский бизнесмен из федеральной земли Штирия. Он попросил сохранить его имя в тайне.
Белый «жук» вошел в тройку самых дорогих лотов аукциона. На первом месте оказалась рекламная страница в газете Kurier, которая была продана за 27 тысяч евро. На втором месте — экскурсия по ратуше с мэром Вены Михаэлем Людвигом. Прогулка обошлась покупателю в 22 тысячи евро. Свадебный подарок Карин Кнайсель оказался на третьем месте.
Путин танцует на свадьбе у Кнайсль.Российский президент побывал на свадьбе у главы Австрийского МИД. Путин подарил Кнайсль букет цветов, а она ему - танец!
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Кто такая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, к которой президент РФ ездил на свадьбу
53-летняя Карин Кнайссль вышла замуж за 54-летнего предпринимателя и финансиста Вольфганга Мейлингера. Это ее первый брак. Бизнесмен ранее не был известен общественности. Но после того, как Кнайссель стала главой МИД Австрии, пара стала регулярно появляться на публике. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU