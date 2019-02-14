Кабриолет с автографом Путина продали на аукционе за 20 тысяч евро

Белый «жук» прославился тем, что на нем оставляли автографы все гости, прибывшие на свадьбу к Карин Кнайсль. Одним из первых, кто расписался на капоте, стал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подарил молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную маслобойку и тульский самовар. Также Владимир Путин привез с собой Кубанский казачий хор, который исполнил несколько русских народных песен.

После торжественных церемоний глава австрийского МИД пожертвовала подаренный ретро-кабриолет на благотворительность.

Покупателем авто стал австрийский бизнесмен из федеральной земли Штирия. Он попросил сохранить его имя в тайне.

Белый «жук» вошел в тройку самых дорогих лотов аукциона. На первом месте оказалась рекламная страница в газете Kurier, которая была продана за 27 тысяч евро. На втором месте — экскурсия по ратуше с мэром Вены Михаэлем Людвигом. Прогулка обошлась покупателю в 22 тысячи евро. Свадебный подарок Карин Кнайсель оказался на третьем месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/664885" frameborder="0"></iframe> Путин танцует на свадьбе у Кнайсль.Российский президент побывал на свадьбе у главы Австрийского МИД. Путин подарил Кнайсль букет цветов, а она ему - танец!

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