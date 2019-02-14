"Твоя девушка сегодня вечером...": Ресторан японской кухни обвинили в сексистской рекламе

Накануне 14 февраля, Дня всех влюбленных, знаменитый ресторан японской кухни "Тануки" выпустил рекламу, в которой создатели попытались "пройтись" по одному из конкурентов и таким образом привлечь к себе новую аудиторию.

Однако создатели рекламы явно не расчитали: вместо положительных эмоций и толпы посетителей, руководство "Тануки" получило обвинения в сексизме и нарушении авторских прав. Дело в том, что реклама состоит из изображений двух девушек: одна с лишним весом, а вторая - модельной внешности. Фото с полной девушкой рекламщики подписали "После похода в Го Го Пиццу", а с "худышкой" - "После похода в Тануки". Такой укол в сторону полных девушек пришелся не по вкусу пользователям соцсетей.

Та самая скандальная реклама ресторана японской кухни "Тануки"Фото: СОЦСЕТИ

Скандальный пост, опубликованный на странице ресторана в Facebook, был в первую очередь обращен к парням, которым рекламщики намекнули, что для сохранения идеальной фигуры девушку лучше водить к ним.

Кроме явного "стеба" над полными девушками рекламщиков обвинили в нарушении авторских прав. Дело в том, что на фотографии слева можно увидеть Уитни Тор – "бодипозитивщицу". Девушка принимала участие в реалити-шоу на телеканале TLC Россия, где рассказала, что много лет борется с синдромом поликистоза яичников. Также пользователи соцсетей выразили сомнение в том, что Уитни давала свое согласие рекламщикам на использование ее фото. Теперь телеканал собирается подавать в суд на "Тануки" за нарушение авторских прав.

В свою очередь, Федор Овчинников, владелец "Додо Пицца", опубликовал в Facebook огромный пост, в котором выразил свое отношение к скандальной рекламе.

- Мы любим всех наших клиентов. Нам не важна ни форма тела, ни пол, ни возраст, доходы или цвет кожи. Мы искренне хотим создавать продукт, который приносит людям радость. Для меня как основателя компании это не просто слова, не просто бизнес или маркетинговое позиционирование. Это моя жизнь, - подчеркнул Овчинников.

Также он поделился с подписчиками тем, что сам когда-то был полным, что никак не было связано с пиццей, а являлось последствием рабочих стрессов.

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