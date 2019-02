Последние слова марсохода Opportunity: интернет рыдает

"Смерть" марсохода Opportunity не оставила людей равнодушными. Скорбят, многие даже льют слезы. Особенно сильно после того, как в соцсетях появилось душераздирающее послание - якобы последнее, переданное ровером с Марса: "Заряд моей батареи на исходе. Тьма сгущается" (My battery is low and it's getting dark). Как тут не расчувствоваться? И не представить себе маленький несчастный механизм, беспомощно замерзающий в одиночестве в десятках миллионах километрах от Земли.

Напомню, Opportunity не пережил пыльную бурю, которая началась 30 мая 2018 года, охватила всю планету и продолжалась более 3 месяцев. Солнечные батареи марсохода, лишенные света, перестали вырабатывать энергию. Усугубил ситуацию сильный мороз. Аккумуляторы разрядились. Аппаратура, «умерла». Как ныне выяснилось, «умерла» бесповоротно. Попытки реанимировать ее результата не дали. И были прекращены 13 февраля 2019 года. После чего в NASA объявили, что марсоход приказал долго жить. Подробнее В NASA простились с Opportunity

Кстати, для американцев Opportunity — это она. Oppy, как «ее» ласково называли. Да и в дословном переводе на русский Opportunity это «Возможность» - то есть, женского рода. А мы 15 лет - он, да он... Марсоходиха она.

Oppy была очень популярна (Марсиане: Почему она не идет домой? А она дома.)

Обнародовал "предсмертные слова" некто Джакоб Марголис (Jacob Margolis) - научный репортер американского издания ABC 7 Chicago. По крайней мере в соцсетях ссылаются на него. А он ссылается на NASA.

Твит якобы с последними словами Opportunity.

Людям жалко Opportunity.

Правда в том, что марсоходы-близнецы Opportunity и Spirit в самом деле регулярно общались с землянами – писали в свой твиттер, который был у них общий.

Но надо понимать, что писали не сами, поскольку не были оборудованы системами искусственного интеллекта. Твиттер, конечно же, вели ученые. Сообщали таким образом – доходчивым языком – как продвигается миссия. Вполне могли сочинить от имени Oppу нечто слезоточивое. Чтобы благодарная публика расчувствовалась - она как раз массово присылала восторженные открытки со словами поддержки в адрес марсоходики, пока специалисты NASA пытались вернуть ее к жизни.

Томас Цурбухен, помощник администратора НАСА по науке, благодарит за поддержку Opportunity.

Но слов "Заряд моей батареи на исходе. Тьма сгущается" в твиттере роверов нет. Это какая-то посторонняя выдумка – то ли самого Марголиса, то ли кого-то вроде него.

А что есть? Есть июньский твит о том, что пыль, поднятая бурей, скрыла солнечный свет. И день для Opportunity стал ночью. Что было проиллюстрировано соответствующими снимками: до бури и во время. Вот, собственно, и все.

Сообщение о том, что на Марсе стало темно от пыли.

Из последних сообщений в твиттерах роверов – прощальные слова ученых NASА, обращенные к "роботу, который превратил 90 дней в исследовательский марафон, протяженностью в 15 лет". Мол, покойся с миром, твоя миссия закончена.

Прощальные слова от NASA.

Зонд InSight, который благополучно прибыл на Марс 26 ноября 2018 года, тоже помянул Opportunity добрым словом в своем твиттере. А потом - 14 февраля — поздравил с Днем всех влюбленных.

Соболезнование от InSight.

Валентинка от InSight.

«Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) — марсоход, который еще в строю, вообще выразился стихами в своем твиттере. Люблю тебя, - сказал он на прощание.

Стихи от "Любопытства".

В такой надувной оболочке Opportunity прибыла на Марс.

Оболочка сдулась - ровер съехал на поверхность Марса и сфотографировал, где был.