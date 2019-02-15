2019-02-15T18:07:59+03:00
Наука

Последние слова марсохода Opportunity: интернет рыдает

Так что такого «Она» сказала, перед тем как замолчать навеки?
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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По по погибшему марсианскому роверу, проработавшему на соседней планете почти 15 лет, скорбят не только в NASA.По по погибшему марсианскому роверу, проработавшему на соседней планете почти 15 лет, скорбят не только в NASA.
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"Смерть" марсохода Opportunity не оставила людей равнодушными. Скорбят, многие даже льют слезы. Особенно сильно после того, как в соцсетях появилось душераздирающее послание - якобы последнее, переданное ровером с Марса: "Заряд моей батареи на исходе. Тьма сгущается" (My battery is low and it's getting dark). Как тут не расчувствоваться? И не представить себе маленький несчастный механизм, беспомощно замерзающий в одиночестве в десятках миллионах километрах от Земли.

Напомню, Opportunity не пережил пыльную бурю, которая началась 30 мая 2018 года, охватила всю планету и продолжалась более 3 месяцев. Солнечные батареи марсохода, лишенные света, перестали вырабатывать энергию. Усугубил ситуацию сильный мороз. Аккумуляторы разрядились. Аппаратура, «умерла». Как ныне выяснилось, «умерла» бесповоротно. Попытки реанимировать ее результата не дали. И были прекращены 13 февраля 2019 года. После чего в NASA объявили, что марсоход приказал долго жить. Подробнее В NASA простились с Opportunity

Кстати, для американцев Opportunity — это она. Oppy, как «ее» ласково называли. Да и в дословном переводе на русский Opportunity это «Возможность» - то есть, женского рода. А мы 15 лет - он, да он... Марсоходиха она.

Oppy была очень популярна (Марсиане: Почему она не идет домой? А она дома.)

Oppy была очень популярна (Марсиане: Почему она не идет домой? А она дома.)

Обнародовал "предсмертные слова" некто Джакоб Марголис (Jacob Margolis) - научный репортер американского издания ABC 7 Chicago. По крайней мере в соцсетях ссылаются на него. А он ссылается на NASA.

Твит якобы с последними словами Opportunity.

Твит якобы с последними словами Opportunity.

Людям жалко Opportunity.

Людям жалко Opportunity.

Правда в том, что марсоходы-близнецы Opportunity и Spirit в самом деле регулярно общались с землянами – писали в свой твиттер, который был у них общий.

Но надо понимать, что писали не сами, поскольку не были оборудованы системами искусственного интеллекта. Твиттер, конечно же, вели ученые. Сообщали таким образом – доходчивым языком – как продвигается миссия. Вполне могли сочинить от имени Oppу нечто слезоточивое. Чтобы благодарная публика расчувствовалась - она как раз массово присылала восторженные открытки со словами поддержки в адрес марсоходики, пока специалисты NASA пытались вернуть ее к жизни.

Томас Цурбухен, помощник администратора НАСА по науке, благодарит за поддержку Opportunity.

Томас Цурбухен, помощник администратора НАСА по науке, благодарит за поддержку Opportunity.

Но слов "Заряд моей батареи на исходе. Тьма сгущается" в твиттере роверов нет. Это какая-то посторонняя выдумка – то ли самого Марголиса, то ли кого-то вроде него.

А что есть? Есть июньский твит о том, что пыль, поднятая бурей, скрыла солнечный свет. И день для Opportunity стал ночью. Что было проиллюстрировано соответствующими снимками: до бури и во время. Вот, собственно, и все.

Сообщение о том, что на Марсе стало темно от пыли.

Сообщение о том, что на Марсе стало темно от пыли.

Из последних сообщений в твиттерах роверов – прощальные слова ученых NASА, обращенные к "роботу, который превратил 90 дней в исследовательский марафон, протяженностью в 15 лет". Мол, покойся с миром, твоя миссия закончена.

Прощальные слова от NASA.

Прощальные слова от NASA.

Зонд InSight, который благополучно прибыл на Марс 26 ноября 2018 года, тоже помянул Opportunity добрым словом в своем твиттере. А потом - 14 февраля — поздравил с Днем всех влюбленных.

Соболезнование от InSight.

Соболезнование от InSight.

Валентинка от InSight.

Валентинка от InSight.

«Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) — марсоход, который еще в строю, вообще выразился стихами в своем твиттере. Люблю тебя, - сказал он на прощание.

Стихи от "Любопытства".

Стихи от "Любопытства".

В такой надувной оболочке Opportunity прибыла на Марс.

В такой надувной оболочке Opportunity прибыла на Марс.

Оболочка сдулась - ровер съехал на поверхность Марса и сфотографировал, где был.

Оболочка сдулась - ровер съехал на поверхность Марса и сфотографировал, где был.

Opportunity, пока была жива, снимала сама себя. Этот вид - сверху.

Opportunity, пока была жива, снимала сама себя. Этот вид - сверху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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