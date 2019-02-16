Шведские исследователи: Трагедия на перевале Дятлова похожа на случай с убийством Кеннеди

В западной прессе ныне гремит, шумит публикация двух неких шведских ученых Ричарда Хольмгрена и Андреаса Лильегрена, которые сообщили, что побывали на легендарном перевале Дятлова и решили изложить свои соображения по поводу случившейся там трагедии.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала потерялись девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

И вот теперь два отчаянных шведа отважились, как они сообщили в прессе, пройти на лыжах путем погибших туристов и переночевать на том самом месте, где случилась трагедия.

Благополучно вернувшись с Северного Урала, шведы сообщают, что по дороге страшно вымотались и когда добрались до места, устроились в палатке, уже не было сил думать о тайне перевала Дятлова. «Нужно было развести огонь, высушить одежду, и мороз был ужасающий до 50 градусов».

В этом месте мы задались вопросом: какой костер? Ближайшие дрова от места стоянки палатки в полутора километрах, да и то поискать очень надо после множества экспедиций. После ночевки показания ученых, следуя одно за другм, почему-то кардинально расходятся. Андреас Лильегрен рассказывает: «Я на самом деле не люблю спать в палатке, в ней чувствуешь себя уязвимым. Так что, ясное дело, у меня было особенное ощущение, когда пришлось ночевать в таком месте. Хотя я очень устал, я лежал и напряженно вслушивался, как ветер треплет палатку».

Ричард Хольмгрен же ветра не слышал: «Мы так много читали об этом и так сжились с этой историей, что когда мы наконец туда попали, то оказались словно во сне. Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего. Обычно кричат вороны или трещат ветки, но там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно».

Откуда и каким маршрутом, сколько по времени добирались шведы до горы Холатчахль, не сообщается. Если она шли без проводника, то никак не нашли бы даже сам склон, на котором стояла палатка. Но о проводниках ни слова. И фото с места в тех публикациях, что видели мы, почему-то нет. Возможно все это в иных статьях? Все же изложено как-то скомкано, второпях. Ни описания останцев, стоящих неподалеку, ни знаменитого кедра, под которым нашли первых погибших.

Побывав в России, шведы, как получается из статьи, не встретились, не потолковали ни с одним человеком, который в теме трагедии. Мы уж не говорим о грубейших неточностях, которые изложены в статье по истории происшествия. Например, когда нашли палатку, на ней лежал фонарик (это правда). И он был якобы включен, светил в сторону леса, куда убежали лыжники. А вот это неправда. Фонарик был выключен, что зафиксировано в уголовном деле.

Далее шведы размышляют о причинах трагедии.

Ричард Хольмгрен: «Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Побоялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль. Я сам попадал в такие ветра на горе Арарат, это трудно представить, если сам такого не испытывал».

Андреас Лильегрен: «Я предпочитаю сохранять ореол загадочности и думать, что это военные. Но я тоже готов склониться к версии, что это мог быть природный феномен».

В итоге ученые констатируют, что случай с группой Дятлова — российский аналог убийства Кеннеди, его много обсуждали и описывали, и он стал благодатной почвой для разных теорий заговора.

У нас же от прочтения всего этого возникли два вопроса:

А были ли, ночевали ли на самом деле шведские ученые на горе Холатчахль?

И почему это унылое в общем-то изложение вызвало огромнейший интерес с множеством перепечаток в западной прессе?

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