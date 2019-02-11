Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята бежали в лютый мороз на свою погибель.

Тайна перевала Дятлова: Большой огненный шар поднялся из-за леса и медленно ушел за хребет 00:00 00:00

В прошлом году «Комсомолка» от имени родственников одного из погибших туристов обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой ответить на волнующий всех вопрос: отчего погибли 9 сильных и молодых людей на Северном Урале.

На днях представители Генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры Свердловской области рассказали, что по нашему заявлению проводится надзорная проверка, во время которой с помощью различных экспертиз, возможно, удастся понять причину смерти группы Дятлова.

Почему криминальная версия не рассматривается?

Прокуроры заранее указали, что будут рассматривать несколько основных версий, среди которых нет места криминальной.

Этот загадочный снимок был сделан дятловцами перед гибелью. Есть мнение, что туристы засняли те самые огненные шары. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

У многих читателей это вызвало недоумение. Как так? Неужели можно отбросить криминал, не проведя никаких экспертиз? Проясним этот момент. Объектом надзорной проверки по гибели туристов является уголовное дело. Оно давно уже известно многим исследователям. В нем, с точки зрения юристов, нет признаков криминала. В нем вообще нет состава преступления, именно поэтому следователи и прекратили его в 1959 году. И именно поэтому сейчас криминальная версия не рассматривается. Но итоговые выводы об обоснованности всех версий можно будет сделать лишь по окончании прокурорской проверки.

Самый главный вопрос, который сейчас стоит перед прокурорами: что скрывается за размытым определением «непреодолимая стихийная сила», погубившая девять человек. Ответа на него пока нет.

Это было похоже на Луну

Мы же продолжаем искать людей, что-либо знающих о событиях тех времен. В Екатеринбурге нам удалось пообщаться с еще одним из участников поисков погибших туристов - Борисом Сычевым. В 1959 году он был пятикурсником Уральского политехнического института, занимался туризмом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691635" frameborder="0"></iframe> Поисковик Борис Сычев рассказывает о необычном явлении на перевале Дятлова.Наталья ВАРСЕГОВА

- Большую часть группы я знал лично, - говорит Борис Сергеевич. - Игоря Дятлова, Юру Дорошенко, Юру Кривонищенко, Зину Колмогорову, Люду Дубинину. С ними я ходил в походы. Например, под руководством Кривонищенко мы были зимой на Северном Урале, на Конжаковском Камне. С Дорошенко и Колмогоровой ходили в их последний летний поход в 1958 году на Восточные Саяны.

Юра Дорошенко и Юра Кривонищенко были очень сильными и выносливыми. Нам не верилось, что такие могучие ребята могли замерзнуть.

Поисковики на перевале в марте 1959 года. Третий слева в верхнем ряду - Борис Сычев. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

- Когда вы прибыли на поиски?

- Это было во второй половине марта. Помню, что мы ходили по твердому насту. Большими щупами протыкали снег, пытаясь найти тела. Нас было десять студентов и еще столько же солдат, которые служили в тех краях в охране лагерей. Мы все спали в большой шатровой палатке. Посредине стояла печка-буржуйка, возле нее всю ночь дежурили двое: наш студент и солдат.

- Что больше всего вам тогда запомнилось?

- Был очень странный случай, который не только мне, но и всем запомнился. Однажды ночью дежурные всех разбудили шепотом: «Ребята, вставайте, одевайтесь, все по одному выходите. Никого не выпустим, пока не оденетесь». Мы мгновенно открыли глаза, смотрим, дежурные стоят у выхода, руки скрестили, чтобы никого не пропустить. Заставили всех нас одеться - ватные брюки, валенки, телогрейки, теплые шапки, рукавицы проверили даже. Только тогда начали выпускать по одному человеку ночью на улицу. В палатке горел фонарик, свеча горела. Можно было, так сказать, более или менее ориентироваться. И когда мы вышли, дежурные показали: «Смотрите наверх, на перевал». От перевала, видим - плывет по небу большой огненный шар. Внешне похожий на диск луны. Но не луна. Этот шар был больше по диаметру. И вот он отдалился от перевала, прошел несколько в стороне от нас. Яркого свечения мы не наблюдали. После скрылся за горизонтом. Мы все недоумевали. Что это такое? Каждый видел подобное впервые. Предупреждений о шаре не было. Мы потоптались, постояли. Холод начал пронизывать. Зашли в палатку, начали обсуждать, что это могло такое быть. Постепенно успокоились, дождались утра. Утром радио­связь со Свердловском. И начальник, и мы начали рассказывать об увиденном. Но на том конце оборвали, сказали: «Все, все. Остальное потом, потом, потом».

Борис Сычев.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Читаем радиограмму

Борис Сергеевич Сычев не запомнил, что об этом событии удалось передать в штаб. Но в уголовном деле сохранилась радиограмма от 31 марта 1959 года:

«...в 4.00 в юго-восточном направлении дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880.

Перед тем как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца.

Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге.

Просим объяснить это явление и его безопасность, т. к. в наших условиях это производит тревожное впечатление».

«Не надо болтать»

Ответа на эту радиограмму поисковики так и не получили.

- Через день или два нашу группу вывезли с перевала в Ивдель, - продолжает рассказ Борис Сычев. - В Ивделе идем по летному полю, навстречу нам двое гражданских людей. Одного мы узнали. Это был руководитель нашей туристской секции Вишневский. Перебивая друг друга, мы стали рассказывать о загадочном шаре, но второй человек оборвал нас: «Ничего вы не видели. Запомните. Ничего вы не видели!»

Прокурор Михаил Коростелев показывает оригинал уголовного дела по гибели туристов.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Как вы думаете, что это был за шар? Вы вообще испугались тогда?

- Не испугались, потому как он не на нас плыл, а стороной. Ничего не излучал. Никаких звуков не было. Мне кажется, это был какой-то рукотворный объект, не НЛО.

Наблюдали минут десять

Валентин Якименко тоже принимал участие в поисках туристов вместе с Борисом Сычевым. Он хорошо запомнил тот загадочный огненный шар.

- Он шел с юга на север, мы наблюдали его минут 10, - рассказывает Валентин Герасимович. - Шар плыл очень медленно. Это был словно какой-то диск, внутри которого виднелись как будто газовые завихрения. А в середине - яркая точка. Помню, как мы обсуждали после, что, наверное, это могла быть ракета, запущенная с Байконура. Но нет. Наш шар двигался строго с юга на север, а ракета с Казахстана уходила бы с запада на восток. К тому же на таком расстоянии мы ее не увидели бы. Полагаю, что это могла быть ракета ПВО С-75. Их тогда уже испытывали. Но не уверен.

Полагаем, что Валентин Якименко ошибается, вспоминая направление движения шара: с юга на север. И доверяем радиограмме, где указано, что шар двигался в юго-восточном направлении. Получается, что со стороны Коми.

Там не было полигонов

Мы позвонили директору Музея ПВО, военному эксперту Юрию Кнутову.

- Исключено, - отрезал эксперт. – В 1959 году ракеты ПВО на Северном Урале не запускали. Там нет полигонов, а все стрельбы происходят только на полигонах. К тому же описание увиденного поисковиками не совпадает с реальными запусками ПВО. При стрельбе появляется инверсионный след, но он не выглядит как диск или круг. Поэтому те огненные шары никакого отношения к ПВО не имеют.

Да, 1 мая 1960 года были стрельбы в районе Северного Урала, когда сбивали Пауэрса. Но это исключительный случай. Я знаю военных, которые были очевидцами этих стрельб. Про перевал Дятлова мы с ними тоже разговаривали, но они категорически отрицают какие-либо испытания в то время. Об этом и в наших военных книгах ничего не написано.

- Но вряд ли там напишут про гибель туристов? Если вдруг этот факт скрывали.

- Я не об этом. Вообще нет никаких сведений об испытании ракет ПВО на Северном Урале в 1959 году.

ОТ АВТОРОВ

Интересно, что истории с полетом шаров над Северным Уралом зимой - весной 1959 года отражены в разных источниках, включая и уголовное дело, и газету «Тагильский рабочий» от 17 февраля 1959 года, где, в частности, говорится: «В 6 часов 55 минут на востоке - юго-востоке, на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся шар размером с видимый диаметр Луны.

Около семи часов на нем произошла вспышка, и стала видна очень яркая сердцевина шара.

Сам он стал более интенсивно светиться, около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небосвода. Вскоре после этого произошла вторая вспышка, она имела вид серпа Луны. Постепенно облако увеличивалось, в центре оставалась светящаяся точка (свечение было переменным по величине).

Шар продвигался в направлении восток - северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом - 30 градусов - была достигнута примерно в 7 часов 05 минут. Продолжая движение, это необычное небесное явление слабело и размывалось. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, я включил приемник, однако приема сигналов не было.

А. Киссель, заместитель начальника связи Высокогорского рудника».

Известно, что в январе - марте 1959 года местные только и говорили, что о мистических огненных шарах. Их видели многие, но никаких официальных пояснений этого явления не появилось ни в уголовном деле, ни в СМИ. Природа шаров не разгадана до сих пор. Многие в те времена трагедию на перевале связывали именно с шарами. Возможно сейчас, с подключением к делу прокуратуры, нам удастся открыть некие архивные документы, скрывающие тайну шаров.

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