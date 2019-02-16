Волочкова заявила о наркозависимости Собчак

Анастасия Волочкова сделала скандальное признание о Ксении Собчак. К балерине за помощью обратилась мама телеведущей Людмила Нарусова.

Известная балерина cильно удивилась, узнав, что была чуть ли не главной героиней эфира на одном из федеральных каналов, куда пригласили Ксению Собчак. "Мне казалось, что она уже успокоилась со своими выпадами против меня, налепила на себя новый образ, далекий от скандалов. Но, видать, не по нраву он ей пришелся, и она опять вернулась к прежнему", - предположила Анастасия Волочкова.

volochkova_art Шпагат - не главное достижение в ее жизни, уверена Волочкова

По ее словам, Собчак не первый раз поднимает свой рейтинг с помощью ее имени. "Она так делала на протяжении 15 лет, увязывая свое имя с любым медийным лицом, находящимся в тот момент на пике славы, раздувая скандал. В общем, меня опять колко и мерзко пытались «опустить»", - негодует танцовщица.

Особенно ее зацепило высказывание заклятой подруги о том, что кроме шпагата Волочкова ничего более не умеет. "Но ни для кого не секрет, что шпагат - не главное достижение в моей жизни. Ксюша, кстати, тоже садится на шпагат, но очень убого. И ей этот шпагат не дает покоя, как и вся моя карьера балетная", - едко заметила Анастасия.

xenia_sobchak Слова Собчак не остались без внимания ее заклятой подруги

Волочкова особо подчеркнула, что никогда не уводила у Ксюши жениха по имени Вячеслав. "Она напрасно меня в этом обвиняет. В тот момент, о котором говорит Ксюша, она не с Вячеславом жила, а с Умаром, которой подсадил ее на алкоголь и наркотики. Ее мама тогда пригласила меня в свою квартиру на Фонтанке, пригласила туда же Славу (с которым я там увиделась первый раз в жизни) и попросила спасти Ксюшу", - цитирует баленину Teleprogramma.pro.

Волочкова раскрыла план действий: "Мы со Славой должны были встретиться и выпить вина, чтобы вызвать у Ксюши хоть какую-то ревность, чтобы она вернулась к нормальному поведению. Мне сделать это было несложно". Но теперь, по словам звезды сцены, "Ксюша пользуется этой ситуацией...". "Она потерянный человек, мне ее жаль и хочется пожелать ей мудрости, покоя и благоразумия",- резюмировала Волочкова.