Собчак пустилась в пляс после гей-признания Виторгана

Громом среди ясного неба стало шокирующее признание Максима Виторгана. Супруг Ксении Собчак заявил о своей нетрадиционной ориентации. Однако сама теледива не унывает.

Знаменитость выложила в своем блоге фото, на котором пустилась в пляс. "Танцующая в темноте", - подписала снимок звезда.

xenia_sobchak Ксения Собчак закружилась в танце

В ответ подписчики стали нахваливать Ксению Собчак за танец, досталось и ее мужу: Максим такой романтик организовал, какой молодец!", "Какая вы прекрасная! Очень классное фото", "Обалденный наряд", "Правильно, что в темноте, радуйся своему счастью, что Виторган у твоих ног, а не другой", "Лучше с Максом танцевала бы".

Как писал сайт kp.ru, несколько часов назад Максим Виторган совершил каминг-аут. В соцсетях актер признался в своей нетрадиционной ориентации. "Я гей!", - написал Максим под фотографией полуголого актера Павла Деревянко.

Шокирующее признание актера немедленно вызвало реакцию фолловеров, которые написали, что они, собственно, и не удивлены. Их лишь обеспокоила реакция на гей-признание Эммануила Виторгана. А у некоторых пазл окончательно сошелся: "Теперь понятно, почему Ксения ушла к другому", "Максим, поэтому к Богомолову приставали? Трогали за лицо?".

Напомним, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова. В недавнем интервью программе "Эксклюзив" Собчак ушла от вопроса о разводе с Максимом Виторганом. При этом Ксения сообщила, что у нее в жизни сейчас "непростой период".