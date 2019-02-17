Немецкий политик: «У НАТО не было права бомбить Белград»

Как сообщил «Комсомолке» депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн, вторжение НАТО в Югославию 20 лет назад было незаконным, а вся эта кампания получила «обоснование» в глазах общественности лишь благодаря массированной пропаганде в западных СМИ.

Беседа «КП» с политиком от правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии» состоялась по случаю премьеры в Берлине на Европейском международном кинорынке «European film market» (EFM) военной драмы «Балканский рубеж». Фильм режиссёра Андрея Волгина посвящён рейду российских миротворцев для установления контроля над аэропортом Приштины (Косово), с чего началось возвращение России в качестве полноправного игрока мировой арены.

— Та незаконная интервенция НАТО в Югославию решала лишь геополитические цели США, — полагает Линдеманн. — Я был тогда достаточно молодым человеком, но прекрасно помню, как немецкая пропаганда повторяла за американской, что «сербы плохие». А всего через 4 года я сам очутился в Белграде, и там всё ещё оставались руины от натовских бомбардировок... Поэтому очень хорошо, что российский режиссёр снял правдивое кино о войне в Косово. Это альтернативная точка зрения, какую американские фильмы никогда не покажут. Я неоднократно бывал и в Сербии, и в Косово, и знаю, о чём говорю.

В широкий прокат на российском экране фильм «Балканский рубеж» выйдет 21 марта.

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