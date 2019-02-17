Сергей Лавров: Хотелось бы увидеть изоляцию, а то спины не разогнуть от встреч!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после серии встреч на ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности дал итоговую пресс-конференцию. Приводим самые интересные фрагменты:

НАС СТАЛИ БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ

- Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации...Все заверяли в том, что они хотят нормализации отношений. Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства. Если о конференции в целом, наверное, все-таки стали слушать больше. Так что терпение и труд все перетрут. Мы люди терпеливые, в том числе в стратегическом плане.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ В ВЕНЕСУЭЛЕ

- Беспредельный характер всего происходящего, по-моему, очевиден даже моим западноевропейским коллегам, которые не очень охотно на эту тему говорили.

С МИРНЫМ ДОГОВОРОМ НЕ СПЕШИМ

- У нас нет никаких искусственных сроков - у российской стороны. Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно. Мы хотим двигаться на основе декларации 1956 года, как об этом и договорились наши лидеры в Сингапуре. Это подразумевает непреложный первый шаг - заключение мирного договора, что в свою очередь, как гласит российская позиция, означает безальтернативность признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова малой Курильской гряды.

ГЕРМАНИЯ НЕ ИЗМЕНИЛА «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2»

- Я не услышал ничего от моего немецкого коллеги, что свидетельствовало бы об изменении позиции Германии в пользу этого чисто экономического коммерческого проекта. То же самое впечатление я вынес из завтрака, который мы с Хайко Маасом посетили в рамках встречи бизнес-лидеров России и Германии.

О ПРИЗНАНИИ БИ-БИ-СИ В ПОСТАНОВКЕ ХИМАТАКИ В СИРИИ

- Я думаю, Запад все это прекрасно понимал с самого начала, потому что отдельные западные страны эти провокации устраивали, в том числе через печально известные "Белые каски" - гуманитарную организацию, во главе которой стоит бывший сотрудник МИ-6. Те западные страны, которые в этих провокациях не участвовали, я думаю, тоже понимали абсурдность тех обвинений, которые звучали, но отрадно то, что есть честные журналисты на Земле.

ЕС НАКАЗЫВАЕТ КРЫМЧАН ВИЗАМИ

- На них не распространяется возможность получения шенгенских виз. Я встречался и говорил об этом с Федерикой Могерини (главой верховной дипломатии ЕС. - Ред.), говорим об этом и с другими представителями ЕС. Это чистая дискриминация по политическим мотивам, наказание за свободное волеизъявление. И возразить нашим коллегам на это утверждение нечего, они так глаза опускают и уходят от разговора.

ЗАПАДНЫЕ ПОЛИТИКИ ХОТЯТ В КРЫМ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

- Дипломатическая работа заключается прежде всего в том, чтобы наши партнеры осознали реалии, и для этого много не требуется - надо просто туда поехать и увидеть все своими глазами, как это увидели те представители общественности, политических партий из Европы, кто по своей инициативе поехал на референдум. Многие говорят "нет, вы нас пустите в Крым с территории Украины". Мы говорим "извините, тогда нам не о чем разговаривать. Значит вас интересует не то, как живут крымчане, а вас интересует политизация вопроса, вы хотите своим маршрутом подчеркнуть, что вы не признаете выбор крымчан".

О «НОВЫХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ АСАДА»

- Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите! (В ответ на вопрос американской газеты The Washington Post).

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