Футболист Дмитрий Тарасов пытался скрыть деньги на таможне в Шереметьево

В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали футболиста Дмитрия Тарасова. Якобы игрок "Локомотива" пытался скрыть крупную сумму денег. Сотрудники таможни рассказали, что административное правонарушение связано с неправильным декларированием.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", футболист возвращался в Москву с женой из испанского города Марбелья. Там у "Локомотива" был второй сбор. Футболисты вернулись в Москву и уже 17 февраля снова поедут в Марбелью на третий сбор.

- В Москву они с женой прилетели всего на два дня. Что произошло в "Шереметьево", Дмитрий комментировать отказывается, - сказала "Комсомольской правде" менеджер футболиста.

tarasov23 Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и дочкой.

Однако в аэропорту нашлись свидетели того, как Тарасова задержали сотрудники таможни. Говорят, что футболист не сдерживался в выражениях. Материться пришлось из-за штрафа в 100 тысяч рублей. А все потому, что Дмитрий прошел через зеленый коридор, но задекларировал не все. Футболист, наверное, согласился бы по-тихому отдать деньги и забыть о произошедшем, но его попросили заполнить документы, написать все свои данные, что потребовало времени.

- Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил, - пожаловались в аэропорту.

Но заполнить все бланки все же пришлось. Только тогда Тарасова отпустили.

Дмитрий Тарасов последнее время вообще перестал общаться с журналистами, так как не хочет рассказывать о своей личной жизни. Оно и понятно. Ему приходится появляться в судах, просить уменьшить долги по невыплате алиментов собственной дочери, которую родила бывшая супруга Оксана Пономаренко, а это уже около 15 млн рублей. Вместо 400 тысяч рублей футболист хочет платить 9-летней Ангелине около 100 тысяч рублей в месяц.

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