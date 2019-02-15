2019-02-15T12:36:26+03:00
Звезды

Футболист Дмитрий Тарасов пытался скрыть деньги на таможне в Шереметьево

Спортсмена с супругой отпустили после оплаты штрафа
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Футболист Дмитрий Тарасов. Фото Станислав Красильников/ТАССФутболист Дмитрий Тарасов. Фото Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали футболиста Дмитрия Тарасова. Якобы игрок "Локомотива" пытался скрыть крупную сумму денег. Сотрудники таможни рассказали, что административное правонарушение связано с неправильным декларированием.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", футболист возвращался в Москву с женой из испанского города Марбелья. Там у "Локомотива" был второй сбор. Футболисты вернулись в Москву и уже 17 февраля снова поедут в Марбелью на третий сбор.

- В Москву они с женой прилетели всего на два дня. Что произошло в "Шереметьево", Дмитрий комментировать отказывается, - сказала "Комсомольской правде" менеджер футболиста.

tarasov23tarasov23
Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и дочкой.
72312 отметок «Нравится»865 комментариевInstagram

Однако в аэропорту нашлись свидетели того, как Тарасова задержали сотрудники таможни. Говорят, что футболист не сдерживался в выражениях. Материться пришлось из-за штрафа в 100 тысяч рублей. А все потому, что Дмитрий прошел через зеленый коридор, но задекларировал не все. Футболист, наверное, согласился бы по-тихому отдать деньги и забыть о произошедшем, но его попросили заполнить документы, написать все свои данные, что потребовало времени.

- Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил, - пожаловались в аэропорту.

Но заполнить все бланки все же пришлось. Только тогда Тарасова отпустили.

Дмитрий Тарасов последнее время вообще перестал общаться с журналистами, так как не хочет рассказывать о своей личной жизни. Оно и понятно. Ему приходится появляться в судах, просить уменьшить долги по невыплате алиментов собственной дочери, которую родила бывшая супруга Оксана Пономаренко, а это уже около 15 млн рублей. Вместо 400 тысяч рублей футболист хочет платить 9-летней Ангелине около 100 тысяч рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший муж Бузовой, задолжавший 15 миллионов долга по алиментам, снова подал в суд на мать своего ребенка

Один из самых известных футболистов страны давно герой новостей совсем не спортивных. И давно не благодаря Ольге Бузовой, которую любил на глазах всех страны, а затем скандально бросил ради другой. На этот раз проблемы 31-летнему спортсмену создает его самая первая 32-летняя супруга Оксана. Дмитрия Тарасова, как отца ее 9-летнего ребенка, не первый месяц вынуждают заплатить долги по алиментам (подробности)

Дмитрий Тарасов за шесть лет задолжал 15 млн рублей алиментов

Полузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов на протяжении уже порядка шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане, которая растит их общую дочь. К настоящему моменту общая сумма задолженности достигла уже 15 млн рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Горбачёв рассказал, как принимали решение о выводе войск СССР из Афганистана
Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию
В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя
На мэра города Иваново напали с битой
В Кремле рассказали о полученной Путиным травме
"ПСЖ" намерен подписать еще одного Килиана Мбаппе
Песков: Путин и Лукашенко в Сочи могут вместе поиграть в хоккей
Роскомнадзор готов предпринять зеркальные меры против британских СМИ
В Минпромторге рассказали о первых полетах российского ударного беспилотника «Охотник»
Сотрудников телеканала «Звезда» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Песков прокомментировал смягчение возможных санкций против российских банков
Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета
«Скорбим и льем слезы»: политолог о позиции США по контролю над вооружениями
Рубль в начале торгов слегка упал к доллару, но укрепился к евро
Минздрав придумает, как обеспечить нуждающихся детей инсулиновыми помпами
В России могут ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10 км/ч
Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМД
Захарова ответила на угрозы Болтона в адрес сторонников Мадуро
В центре Москвы проверяют бизнес-центр из-за угрозы взрыва
Цена на нефть Brent впервые с ноября превысила $65
Минобороны РФ не исключило возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада
Личный врач Трампа рассказал, сколько весит президент США
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
Палата представителей США приняла бюджет