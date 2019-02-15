2019-02-15T15:30:11+03:00
Звезды

Барановская колет ботокс и отказывается любить Аршавина

Телеведущая довольна, что ее бывший одумался и стал видеться с детьми
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая Юлия Барановская.Телеведущая Юлия Барановская.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Юлия Барановская довольна тем, что отец ее троих детей Андрей Аршавин одумался и стал видеться с наследниками. При этом теледива предупредила, что не простит бывшего, если он вновь пропадет из жизни сыновей и дочери.

"Я абсолютно счастливый человек. У меня есть дети, работа и друзья", - поделилась сокровенным 33-летняя телеведущая.

При этом знаменитость дала понять, что между ней и Андреем Аршавиным все кончено и ни о какой любви с ее стороны речи нет. "Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", - заявила Барановская в интервью "Антенне".

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Знаменитость дала понять, что между ней и Андреем Аршавиным все кончено
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Звезда напомнила, что это Аршавин увиделся с детьми первый раз за шесть лет. "Конечно, для них это важно. Равно как и для всех остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на детях. И я рада тому, что сейчас происходит. Но могу сказать одно: если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится", - констатировала телеведущая.

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Юля тщательно следит за собой
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Кажется, многодетная мама поверила в свои силы и намерена обрести женское счастье. "Если раньше о личной жизни я не думала вообще, сейчас повернулась в эту сторону... Часто говорю, что у меня просто физически нет времени на отношения. Конечно, я лукавлю. Когда появится тот самый человек, то появится и время, которое я буду хотеть с ним проводить", - призналась Барановская.

Юля тщательно следит за собой. Ведь она публичная личность. "Колю ботокс. И то только потому, что работаю на телевидении. А лоб не выдерживает мою повышенную эмоциональность", - заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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