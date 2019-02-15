Татьяну Васильеву убрали из сериала "Сваты"

Татьяна Васильева не появится в седьмом сезоне сериала "Сваты". Народная артистка призналась, что не понимает логику создателей многосерийного фильма.

"Я не участвовала, меня убрали. Это со мной часто бывает", - рассказала "КП" Татьяна Васильева.

Актриса уверена: кому-то она перешла дорогу: "Не знаю, кому, но перешла".

Она призналась, что создатели полюбившегося миллионам телезрителей сериала "Сваты" очень хорошо к ней относились. "Талантливые люди, очень хорошо пишут и снимают. Редкий случай, когда и режиссер, и сценарист классные, с таким замечательным чувством юмора. Они не были против импровизации, на заданную тему, конечно. А потом что-то произошло…", - посетовала знаменитость.

svati_official Съемки сериала "Сваты" заморожены

Напомним, съемки седьмого сезона "Сватов" стартовали в июне 2017 года. Но позже стало известно, что съемки приостановили после того, как с 29 ноября 2017 года многосерийный фильм запретили к показу на территории Украины.

Гендиректор студии "1+1 Media" Александр Ткаченко заявил, что рассмотрение дела о запрете трансляции сериала "Сваты" специально затягивается Службой безопасности Украины. "Если нам станет известно, по какой причине принято решение о запрете, публике станет известно, как на Украине принимаются решения о запрете", - пояснил он.

Одним из создателей украинского сериала является кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский. Именно он начинал работать над седьмым сезонов "Сватов". Но после запрета ситкома, ему пришлось прервать съемки, напоминает ФАН. Шоумен опубликовал в соцсети гневное видеообращение к киевским властям и СБУ, попросив оставить "Сватов" в покое.