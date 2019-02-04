2019-02-04T12:04:30+03:00
Звезды

Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов серьезно болен

Поклонники молятся за здоровье любимого актера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Врачи диагностировали у зведы сериала "Сваты" предынсультное состояниеВрачи диагностировали у зведы сериала "Сваты" предынсультное состояниеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Популярный актер Федор Добронравов серьезно заболел и вновь оказался на больничной койке. Врачи диагностировали у зведы сериала "Сваты" предынсультное состояние.

За несколько часов до начала спектакля актер почувствовал себя плохо. Коллеги вызвали скорую.Актриса Татьяна Васильева объявила, что Федор Добронравов предстать перед зрителями не сможет по состоянию здоровья.

В свою очередь, старший сын "свата" Виктор за состоянием здоровья отца, похоже, не особо следит. "Ой, я ничего об этом не слышал", - цитирует Виктора "Экспресс газета".

Весной 2018 года король комедии уже перенес инсульт и больше месяца пролежал в больнице. Жизнь Федору Добронравову тогда спасла его партнерша по сцене Татьяна Васильева. Прямо во время спектакля она заметила, что с актером происходит что-то неладное: одна его рука повисла как плеть.

Когда возник небольшой перерыв, актриса услышала тревожное признание партнера: "Танюша, не знаю, что со мной...". В гримерке сын Васильевой попросил Добронравова улыбнуться, но у того лишь появилось подобие улыбки. Лицо было перекошено. А это верный признак инсульта.

Через считанные минуты к театральному залу примчались медики. Они поставили столичному гастролеру сильнодействующий укол и отвезли Добронравова в больницу. Ему сделали операцию и провели курс реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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