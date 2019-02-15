2019-02-15T20:13:24+03:00
Звезды

Лопырева назвала сына в честь Месси

Телеведущая находится с малышом в Майами
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Роды Виктории Лопыревой прошли в США. Фото: МареттаРоды Виктории Лопыревой прошли в США. Фото: Маретта
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Как уже писала «КП», сын 35-летней красавицы-телеведущей, посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром.

Роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Блондинка до сих пор там находится со своей семьей — отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном.

Игорь Булатов

Игорь Булатов

Виктория сначала не хотела рассказывать, как они с Игорем Булатовым назвали своего сына.

- У него сильное имя, - говорила подписчикам своего Инстаграма Виктория Лопырева.

Однако, получив от олигарха Влада Доронина и его спутницы Кристины подарок для сына, телеведущая выложила открытку, которую ей адресовали друзья. В тексте открытки Доронин и его дама поздравляют Викторию и Игоря с рождением сына Марка Лионеля. Видимо, пара назвала своего сынишку в честь легендарного аргентинского футболиста.

Телеведущая выложила открытку, которую ей адресовали друзья Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая выложила открытку, которую ей адресовали друзьяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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КСТАТИ

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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