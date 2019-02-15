Лопырева назвала сына в честь Месси

Как уже писала «КП», сын 35-летней красавицы-телеведущей, посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром.

Роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Блондинка до сих пор там находится со своей семьей — отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном.

Игорь Булатов

Виктория сначала не хотела рассказывать, как они с Игорем Булатовым назвали своего сына.

- У него сильное имя, - говорила подписчикам своего Инстаграма Виктория Лопырева.

Однако, получив от олигарха Влада Доронина и его спутницы Кристины подарок для сына, телеведущая выложила открытку, которую ей адресовали друзья. В тексте открытки Доронин и его дама поздравляют Викторию и Игоря с рождением сына Марка Лионеля. Видимо, пара назвала своего сынишку в честь легендарного аргентинского футболиста.

Телеведущая выложила открытку, которую ей адресовали друзьяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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