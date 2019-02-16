2019-02-16T01:54:17+03:00
Звезды

Леди Гага рассталась с женихом

Поговаривают, что певица разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино из-за того, что влюбилась в Брэдли Купера
Ирина СУХАНОВА
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Леди Гага на "Грэмми" появилась без кольца, которое Кристиан Карино подарил ей на помолвку.Леди Гага на "Грэмми" появилась без кольца, которое Кристиан Карино подарил ей на помолвку.Фото: REUTERS
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Леди Гага, похоже, больше не невеста: как уверяет окружение звезды, 32-летняя певица рассталась со своим женихом, 50-летним агентом и своим личным менеджером Кристианом Карино. Пара обручилась год назад, но теперь артистка, похоже, дала задний ход.

Повод для слухов появился во время недавней церемонии вручения премии «Грэмми». В этот вечер Гага, которая собрала целый урожай наград, появилась без помолвочного кольца на пальце. К тому же артистка во время благодарственной речи не упомянула Кристиана, что она раньше делала. Да и в Инстаграме исполнительницы уже давно не появляются совместные снимки с Карино.

Источник из окружения звезды подтвердил порталу E!News, что певица и ее избранник расстались в начале февраля. При этом они продолжают работать вместе, и Карино не теряет надежды вернуть расположение бывшей невесты.

Кристиан - менеджер звезды, он всегда был рядом с ней в сложные моменты ее жизни. Фото: EAST NEWS

Кристиан - менеджер звезды, он всегда был рядом с ней в сложные моменты ее жизни.Фото: EAST NEWS

На «Грэмми» Гага получила награду за лучшее сольное исполнение – она номинировалась с песней «Joanne». Еще одну премию певица унесла домой за «Shallow» - официальный саундтрек к фильму «Звезда родилась». Песня победила в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». Премию Гага разделила с актером Брэдли Купером, который в тот вечер предпочел «Грэмми» другую церемонию – вручение наград Британской киноакадемии.

Брэдли Купер не только выступил режиссером фильма, но и сыграл в нем главную роль. По сюжету они с Гагой играют мужа и жену, и, как поговаривают, именно этот творческий союз и стал последним гвоздем в крышку гроба помолвки певицы. Сразу после выхода фильма на экраны появились слухи о симпатии, возникшей между Купером и Леди Гагой.

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Леди Гага говорит, что на съемках фильма "Звезда родилась" между нею и Брэдли Купером возникла настоящая химия.
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Сама артистка во всех интервью признавалась, что между ними на съемках возникла «настоящая химия». Впрочем, слухи об их романе никогда не подтверждались. К тому же Брэдли, похоже, вполне счастлив со своей подругой – супермоделью Ириной Шейк, которая два года назад родила ему дочку Лею.

Гага на "Грэмми" собрала целый букет наград - в том числе и за песню к фильму "Звезда родилась". Фото: REUTERS

Гага на "Грэмми" собрала целый букет наград - в том числе и за песню к фильму "Звезда родилась".Фото: REUTERS

Впереди у Гаги и Купера «Оскар» - фильм «Звезда родилась» выдвинут сразу в нескольких номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший саундтрек». Гага и Купер должны спеть во время церемонии дуэтом, и, как признается Брэдли, он просто в ужасе от того, что ему придется петь «Shallow» вживую на «Оскаре». Во время церемонии окончательно станет ясно, рассталась ли Леди Гага со своим женихом или нет. Если между ними по-прежнему любовь, Карино обязательно будет сопровождать певицу. Когда артистка получит заветную золотую статуэтку, наверняка поблагодарит своего жениха – если конечно, они не расстались.

Раньше Гага всегда носила на безымянном пальце кольцо с розовым камнем, которое Кристиан подарил ей на помолвку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раньше Гага всегда носила на безымянном пальце кольцо с розовым камнем, которое Кристиан подарил ей на помолвку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что фильм «Звезда родилась» очень много значит для Гаги, показывает хотя бы тот факт, что в честь него певица сделала особую татуировку. Артистка наколола на спине гигантскую розу, чтобы увековечить свою работу над этой картиной. На фотографии, которой она поделилась в Инстаграме, Гага сидит спиной к камере. На ее коже выколот бутон розы на длинном стебле, который тянется вдоль позвоночника.

- Мой спинной мозг теперь роза, — подписала снимок звезда.

Изображение розы окружено надписью «La Vie en Rose» - «Жизнь в розовом цвете». Это название песни Эдит Пиаф, которую героиня Леди Гаги поет на французском языке, когда впервые встречает в баре героя Брэдли Купера.

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Happy Valentine s Day. A tattoo toast to la vie en rose by the beautiful @winterstone my spinal cord is now a rose
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С Кристианом Карино Леди Гага встречалась с 2017 года. В ноябре 2017-го западные таблоиды сообщили, что влюбленные планируют пожениться. Карино преподнес своей звездной коллеге кольцо и сделал предложение. А Стефани (это настоящее имя певицы), не раздумывая, ответила «да». Прежде, чем объявить о помолвке, Кристиан поступил по традиции: попросил руки своей возлюбленной у ее отца. Нью-йоркский ресторатор Джозеф Джерманотта ответил согласием, хотя поводы для сомнений у него были: Карино на 17 лет старше его дочери.

В июле 2016 года Леди Гага разорвала помолвку с голливудским актером Тейлором Кинни (он известен по фильмам «Дневники вампира» и «Другая женщина»). Пара обручилась в феврале 2015 года, а всего Тейлор и Гага провели вместе пять лет. Расстались они не очень-то красиво - по рассказам источников из окружения звезды, Тейлор был не слишком верным, и артистке просто надоело терпеть его походы налево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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