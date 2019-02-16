Жену Башарова хвалят за разрыв с актером после побоев

Супруга Марата Башарова не скрывает, что судьбоносное решение далось ей тяжело, но к нему она шла долгое время. Елизавета Шевыркова разводится с ведущим "Битвы экстрасенсов", так как жизнь с актером превратилась в ад. Многочисленные подписчики поддержали женщину в этот нелегкий для нее жизненный период.

"Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование", - начала Елизавета Шевыркова.

По словам женщины, она полюбила искренне и чисто, верила в сказку и мечтала о ней. "Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть... Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны", - сокрушается молодая мать

elizavetabasharova "Есть вещи о которых не хочется рассказывать...": жена Марата Башарова решилась на развод

Лиза призналась, что сделала все что могла, чтобы сохранить любвь, но увы. Чуда не произошло. Лиза с горечью констатировала: "Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить".

Шевыркова с болью в сердце приняла судьбоносное решение, так как, по ее словам, сейчас уже нет смысла что-либо скрывать. Последней каплей стало то, что она так и не дождаласьот мужа смелого шага. "Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо", - заявила женщина в своем микроблоге в Instagram.

Она также заявило о том, что ее муж болен: "Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения".

В ответ многочисленные подписчики пожелали Лизе сил и терпения, выказав ей свою поддержку: "Сильно", "Ты молодец", "Вы приняли верное решение, люди не меняются и Марат тому подтвержденье. Дальше было бы только хуже", "Верный выбор, сейчас вы вздохнете свободно и успокоитесь", "Лиза, ради самой себя и сына - вы молодец, что нашли силы признать", "Правильно, что не молчите!", "Вы большая молодец, что не стали его больше покрывать", "Спасибо за признание. Вы молодец, что нашли силы рассказать и поставить точку", "Умничка!", "Мудрый поступок!", "Наконец-то", -

elizavetabasharova Елизавета Шевыркова долго терпела

Как писал сайт kp.ru, новость о том, что 44-летний Марат Башаров поднял руку на молодую супругу, появилась накануне Нового года. Факт семейного насилия подтвердил брат Елизаветы Шевырковой. Он заявил, что Башаров сломал жене нос, поэтому женщина попала в больницу. При этом, по словам мужчины, ранее ведущий "Битвы экстрасенсов" ранее сломал супурге палец.

Позже светские репортеры предоставили доказательство того, что Шевыркова действительно обращалась за помощью к медикам в связи с закрытым переломом носа. В эфире одного из каналов была предоставлена справка, которую супруге Марата Башарова выдали врачи.

Сам Башаров в программе "Ты не поверишь!" всячески опровергал появившиеся слухи и заявил, что они с женой смеются над подобными новостями,называя их "желтухой". Впрочем, все-таки терпение у Елизаветы лопнуло, она решлась на публичную исповедь. Пусть и через месяц после ЧП.

К слову, предыдущая супруга актера Екатерина Архарова также рассталась с ним из-за того, что он поднимал на нее руку. Сейчас актриса счастлива в браке с Артемом Ильясовым.