«Снова делает вид, что ничего не произошло»: Жена Башарова заявила, что разводится

Похоже, в истории с главным семейным дебоширом среди знаменитостей скоро будет поставлена точка. Очередное рукоприкладство Марата Башарова в конце 2018 года стало известно на всю страну. Брат его новой 31-летней жены Елизаветы не выдержал после того, как узнал, что сестра в больнице со сломанным носом. Мужчина сообщил прессе об избиении женщины. Об этом факте «КП» подтвердили в полиции. Сам Башаров до сих пор ни одним словом с общественностью не обмолвился. Возможно потому, что жена так и не оправилась с заявлением в полицию.

Башаров несколько лет назад также жестоко избил предшественницу Шевырковой актрису Екатерину АрхаровуФото: Борис КУДРЯВОВ

Похоже, 44-летний актер полагал, что все само уляжется. Как и в прошлый раз. Башаров несколько лет назад также жестоко избил предшественницу Шевырковой. Актрисе Екатерине Архаровой даже пришлось исправлять побои на лице с помощью пластических хирургов. Женщина также не стала возбуждать против артиста уголовных дел. Она с ним развелась. Теперь счастлива в новом браке. Люди гадали, разведется ли Елизавета Шевыркова, которая 2,5 года назад родила ему сына Марселя? Спустя почти два месяца избитая Башаровым жена дала ответ на этот вопрос?

elizavetabasharova Есть вещи о которых не хочется рассказывать...

- Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование, - пишет она в соцсети. - Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% , что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо.

Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры.

Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения.