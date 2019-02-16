«Снова делает вид, что ничего не произошло»: Жена Башарова заявила, что разводится
Похоже, в истории с главным семейным дебоширом среди знаменитостей скоро будет поставлена точка. Очередное рукоприкладство Марата Башарова в конце 2018 года стало известно на всю страну. Брат его новой 31-летней жены Елизаветы не выдержал после того, как узнал, что сестра в больнице со сломанным носом. Мужчина сообщил прессе об избиении женщины. Об этом факте «КП» подтвердили в полиции. Сам Башаров до сих пор ни одним словом с общественностью не обмолвился. Возможно потому, что жена так и не оправилась с заявлением в полицию.
Башаров несколько лет назад также жестоко избил предшественницу Шевырковой актрису Екатерину АрхаровуФото: Борис КУДРЯВОВ
Похоже, 44-летний актер полагал, что все само уляжется. Как и в прошлый раз. Башаров несколько лет назад также жестоко избил предшественницу Шевырковой. Актрисе Екатерине Архаровой даже пришлось исправлять побои на лице с помощью пластических хирургов. Женщина также не стала возбуждать против артиста уголовных дел. Она с ним развелась. Теперь счастлива в новом браке. Люди гадали, разведется ли Елизавета Шевыркова, которая 2,5 года назад родила ему сына Марселя? Спустя почти два месяца избитая Башаровым жена дала ответ на этот вопрос?
- Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование, - пишет она в соцсети. - Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% , что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо.
Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры.
Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU