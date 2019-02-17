Девушка, вытатуировавшая на лице имя парня всего через два часа после знакомства, вышла за него замуж

Имя тату-мастера Руслана Туманянца прогремело на всю Европу в 2009 году. Россиянин эмигрировал в Бельгию и осел в маленьком городке Кортрейк, открыв там тату-салон. Как-то в него заглянула 18-летняя Кимберли Вламник. Юная бельгийка попросила мастера наколоть ей на виске возле глаза три маленькие звездочки. Когда процедура была закончена, и Кимберли глянула на себя в зеркало, то насчитала... 56 пятиконечных татушек! Девушка была в шоке: звездочки заняли половину ее лица.

- Руслан почти не говорил по-французски и плохо понимал по-английски. Вот и не понял меня, - рыдая, объясняла потом бельгийка родителям. - Теперь я похожа на монстра, мне стыдно на улице показаться!

В 2009 году Руслан вытатуировал 56 звездочек на лице 18-летней Кимберли Вламник. Фото: кадр видео.

У мастера, впрочем, была другая версия: Кимберли изначально заказывала 56 звездочек, но потом испугалась родительского гнева и оговорила его. Мол, как можно не заметить, что тебе вместо трех звездочек набивают 56?! Это же жутко болезненная процедура.

Семья Вламник долго разбираться не стала и подала на мастера в суд, потребовав компенсацию в 12 тысяч евро. Именно столько запросили косметологи за процедуру удаления татушек с лица Кимберли. На то, чтобы полностью избавиться от наколок, у нее ушло два года. Снимки девушки обошли все европейские СМИ. А Руслану пришлось уехать из Бельгии в соседнюю Францию.

Семья девушки подала на Руслана в суд. Фото: кадр видео.

Четыре года спустя, в 2013-м, Туманянц снова стал героем европейских таблоидов. Экстравагантный татуировщик влюбился. Со своей избранницей Лесей Шатовой, жительницей Саранска Руслан познакомился через соцсети. Леся, выпускница Саранского художественного училища, сразу обнаружила в тату-мастере родственную душу. Разница в возрасте (на тот момент ей было 22, ему — 42) девушку не смутила, и она полетела в Европу на свидание к любимому. Встреча была настолько пылкой, что всего через два часа после очного знакомства Руслан... вытатуировал у нее на лице свое имя готическим шрифтом. Причем, как уверяет Леся, сделать татушку она попросила сама.

Леся говорит, что за это время ни разу не пожалела о сделанной на лице татуировке. Фото: Facebook.

- Я выбрала шрифт и нарисовала эскиз. Почему именно на лице? Потому что я хотела показать всем свою любовь к самому главному человеку в моей жизни - Руслану, - рассказывала Леся.

Многие посчитали поступок девушки чистым безумием и пиаром. И почти все предрекали, что Леся и Руслан не продержатся вместе и года.

Так выглядела Леся до знакомства с Русланом, без татуировки на лице. Фото: Facebook.

Сейчас, шесть лет спустя, они по-прежнему вместе. В 2014 году татуировшик и его подруга поженились, сыграв свадьбу в Париже. Леся взяла фамилию мужа — Туманянц. Они живут в небольшом французском городе Туркуэн, Руслан по-прежнему работает в тату-салоне, где у него нет отбоя от клиентов.

Леся тоже научилась делать татуировки и помогает мужу. Скандальная слава Руслана, когда-то вытатуировавшего на лице Кимберли 56 звездочке, обернулась ему во благо – в Туркуэне он настоящая знаменитость.

Леся и Руслан сыграли свадьбу в Париже. Фото: Facebook.

Девушка работает в тату-салоне вместе с мужем и тоже делает наколки. Фото: Facebook.

Леся уверяет, что по-прежнему счастлива и ни капельки не жалеет о решении набить на лице имя Руслана.

- Здесь, в Европе все спокойно относятся к татуировкам. На улицах на меня не обращают внимания, - говорит девушка.

А вот в России на нее то и дело кидают любопытные взгляды. Поэтому Леся наотрез отказывается принимать участие в ток-шоу, хотя ее несколько раз звали на российское ТВ.

Лесю не раз приглашали на российские ток-шоу, но в последнее время она отказывается от съемок. На фото - с Мариной Анисиной и Никитой Джигурдой. Фото: Facebook.

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