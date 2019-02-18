«Я верю Путину!» Трамп пренебрег данными разведки США о ракетах КНДР

Президент США Дональд Трамп в очередной раз удивил американских военных, когда отказался верить их разведданным о ситуации в КНДР. Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб рассказал в интервью телеканалу CBS, что Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что не верит в способность Северной Кореи нанести удар по США с помощью баллистических ракет. И убедил его в этом никто иной, как президент России Владимир Путин.

- Трамп не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у Северной Кореи на самом деле нет таких ракет, - сказал Маккейб. - Сотрудники разведки на брифинге ответили, что это не согласуется с разведданными, которыми располагает наше правительство, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину». Это поразительно. Мы тратим время, силы и деньги, чтобы помочь президенту принимать верные политические решения на основе достоверных данных. Но мы столкнулись с абсолютным неверием в наши усилия и нежеланием узнать истинное положение дел.

На днях спецкомиссия ООН выступила с заявлением, что КНДР, несмотря на договоренность с США о полной денуклеаризации, продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу. Пхеньян как и прежде разрабатывает и тестирует баллистические ракеты. А ядерный центр в Йонбене по-прежнему функционирует.

Повлияет ли этот доклад на тон переговоров между Северной Кореей и США, станет понятно уже 27 февраля, когда в Ханое состоится встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

- Сейчас только ленивый не пытается заработать на своих разговорах с Трампом или рассказах о работе в его команде. Тут мы имеем дело даже не с бывшим главой ФБР, а с временной фигурой. Нет никаких подтверждений, присутствовал ли Маккейб на брифингах в Белом доме или нет. А после публикации книги бывшего главы ФБР Джеймса Коми о вмешательстве России в американские выборы, веры агентам ФБР нет и подавно, - говорит американист Александр Домрин. - Обвинения, что Трамп больше доверяет Путину, вписываются в концепцию демократов, упрекающих американского лидера в связях с Москвой. Но давайте лучше задумаемся о том, что Трамп — первый президент США, которому удалось договориться с Северной Кореей. А кто ему помог в этом — данные разведки РФ или США — дело десятое.