2019-02-09T05:12:06+03:00
Политика

Трамп объявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое

По словам президента США, КНДР под руководством северокорейского лидера превратится в «экономическую ракету»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп с лидером КНДР Ким Чен ЫномПрезидент США Дональд Трамп с лидером КНДР Ким Чен ЫномФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сообщил своим подписчикам в Twitter, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в Ханое 27 – 28 февраля.

В другом твите хозяин Белого дома с присущей ему эмоциональностью восторженно отозвался о коллеге из Пхеньяна, предсказав его стране процветание.

«Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великой экономической державой. Он может удивить многих, но не удивит меня, потому что я с ним знаком и в полной мере понимаю, на что он способен. Северная Корея станет ракетой, но другой – экономической ракетой!» - написал Трамп.

Как писал сайт kp.ru, ранее он объявил, что вторая встреча с Ким Чен Ыном состоится в конце февраля этого года. Где именно, не говорил. Между тем, СМИ давно сообщили, что переговоры лидеров США и КНДР пройдет во Вьетнаме – скорее всего, в столице страны Ханое.

Напомним, первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи состоялась 12 июня этого года в Сингапуре. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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