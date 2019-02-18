"Все, что я хотела сказать, я сказала": Матильда Шнурова поблагодарила Собчак

Бывшая жена Сергея Шнурова дала интервью Ксении Собчак. Не секрет, что девушек связывает дружба. Именно поэтому Матильда Шнурова (настоящее имя - Елена Мозговая) решила раскрыть душу телеведущей и откровенно рассказала о совместной жизни и разводе с лидером группы "Ленинград".

Беседа состоялась после вечеринки в честь празднования дня открытия ресторана Матильды. В кадре девушки предстали в пижамах, сидя на огромной кровати, усыпанной лепестками роз. Матильда и Ксения мило шушукались о самом сокровенном. "О Сереже только хорошее могу сказать и хорошее могу вспомнить", - призналась подруге Шнурова.

xenia_sobchak Бывшая жена Сергея Шнурова дала интервью Ксении Собчак

Она отметила, что бывший муж всегда поддерживал ее бизнес-проекты. "Баба должна работать, баба должна что-то делать", - со смехом вспомнила часто повторяемую шутку певца Матильда.

Когда Ксения Собчак спросила ее, жалеет ли она о чем-нибудь из совместной жизни с лидером группы "Ленинград", Шнурова ответила: "Пока ни о чем. Просто это же только что было. Я еще не успела соскучиться".

matilda.shnurova Расставанием со Шнуровым Матильда сравнила с большим домом, который рушился поэтапно

Разрыв со Шнуровым она сравнила с большим домом, который рушился поэтапно. Бывшая жена музыканта не скрывает, что болезненно переживала развод. "Расставание происходило поэтапно, было постепенное отмирание", - призналась Матильда.

В конце интервью она призналась, что ее обескуражила информация о новом браке Шнурова. "Я не хочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессе обработки этой информации", - с грустью в голосе произнесла брюнетка.

matilda.shnurova Сергей Шнуров всегда поддерживал бизнес-проекты Матильды

После интервью Матильда опубликовала в своем блоге сообщение: "Вот теперь я знаю, какой самый экстремальный поступок в жизни я совершала. Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью. Кроме того я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела, не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо".

Брак Матильды и Сергея Шнуровых длился восемь лет. О разрыве музыканта с женой стало известно в мае 2018 года. В октябре исполнитель выложил фотографию 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой. Она стала четвертой женой певца.