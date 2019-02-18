2019-02-18T20:50:30+03:00
Звезды

"Все, что я хотела сказать, я сказала": Матильда Шнурова поблагодарила Собчак

Бывшая жена Сергея Шнурова впервые рассказала о совместной жизни с музыкантом
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Матильда Шнурова.Матильда Шнурова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Бывшая жена Сергея Шнурова дала интервью Ксении Собчак. Не секрет, что девушек связывает дружба. Именно поэтому Матильда Шнурова (настоящее имя - Елена Мозговая) решила раскрыть душу телеведущей и откровенно рассказала о совместной жизни и разводе с лидером группы "Ленинград".

Беседа состоялась после вечеринки в честь празднования дня открытия ресторана Матильды. В кадре девушки предстали в пижамах, сидя на огромной кровати, усыпанной лепестками роз. Матильда и Ксения мило шушукались о самом сокровенном. "О Сереже только хорошее могу сказать и хорошее могу вспомнить", - призналась подруге Шнурова.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Бывшая жена Сергея Шнурова дала интервью Ксении Собчак
12188 отметок «Нравится»289 комментариевInstagram

Она отметила, что бывший муж всегда поддерживал ее бизнес-проекты. "Баба должна работать, баба должна что-то делать", - со смехом вспомнила часто повторяемую шутку певца Матильда.

Когда Ксения Собчак спросила ее, жалеет ли она о чем-нибудь из совместной жизни с лидером группы "Ленинград", Шнурова ответила: "Пока ни о чем. Просто это же только что было. Я еще не успела соскучиться".

matilda.shnurovamatilda.shnurova
Расставанием со Шнуровым Матильда сравнила с большим домом, который рушился поэтапно
30502 отметок «Нравится»68 комментариевInstagram

Разрыв со Шнуровым она сравнила с большим домом, который рушился поэтапно. Бывшая жена музыканта не скрывает, что болезненно переживала развод. "Расставание происходило поэтапно, было постепенное отмирание", - призналась Матильда.

В конце интервью она призналась, что ее обескуражила информация о новом браке Шнурова. "Я не хочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессе обработки этой информации", - с грустью в голосе произнесла брюнетка.

matilda.shnurovamatilda.shnurova
Сергей Шнуров всегда поддерживал бизнес-проекты Матильды
43941 отметок «Нравится»632 комментариевInstagram

После интервью Матильда опубликовала в своем блоге сообщение: "Вот теперь я знаю, какой самый экстремальный поступок в жизни я совершала. Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью. Кроме того я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела, не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо".

Брак Матильды и Сергея Шнуровых длился восемь лет. О разрыве музыканта с женой стало известно в мае 2018 года. В октябре исполнитель выложил фотографию 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой. Она стала четвертой женой певца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Общественная палата РФ попросит ОБСЕ дать оценку «синдрому RT» в США
Кудрин оценил ситуацию вокруг Майкла Калви как чрезвычайную для экономики
Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле
Санкт-Петербург стал самым популярным местом отдыха на 23 февраля
Завершился первый этап студенческой Олимпиады Open Doors
Страны ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России
Новак: Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»
Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест
Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии
Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%
В России задержано рыболовецкое судно из Южной Кореи
Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
СК РФ напомнил о профессиональной этике журналиста
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до -16 градусов в ночь на 23 февраля
Российские ученые разработали механическую руку, способную поднимать мелкие предметы
Китай получит новые ракеты С-400 взамен попавших в шторм
УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине
Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках