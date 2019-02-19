Пять любимых женщин Карла Лагерфельда

Во вторник, 19 февраля, умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет. Причиной ухода дизайнера в мир иной стала продолжительная болезнь. Последние несколько недель маэстро чувствовал себя плохо и был вынужден пропустить свой последний модный показ в Париже на неделе высокой моды.

karllagerfeld Шупетт - самое любимое существо маэстро на свете

Как и у любого кутюрье, у Лагерфельда были свои любимицы, сотрудничать с которыми ему нравилось больше всего. Некоторых из них он ласково звал "капусточками". Именно так зовут обожаемую кошку Карла Лагерфельда.

Диана Крюгер

dianekruger Диана Крюгер убита горем после смерти Карла Лагерфельда

Они познакомились, когда Крюгер было всего 16 лет. Их дружба переросла в отношения, которые напоминали отношения отца и дочери. Актриса не только была музой модельера и лицом Chanel, но и постоянной гостьей показов. Звезда фильмов "Бесславные ублюдки" и "Господина Никто" редко "изменяла" французскому дому с другими марками. Немецкая красавица часто спрашивала совета у Карла по поводу новых ролей и периодически заходила к нему в гости - их квартиры в Париже находятся по соседству. После известия о смерти модельера актриса оставила трогательное сообщение: "Карл... Мне трудно выразить словами то, как вы много значили для меня и как сильно я буду скучать по вам. Я никогда не забуду вашу доброту ко мне, ваш смех, ваше воображение. Я приехала во Францию, чтобы увидеть вас на этой неделе и познакомить вас с моей дочерью...Я убита горем. Я опоздала. Покойтесь с миром, я обожаю вас".

Лили-Роуз Депп

chanelofficial Малышка Лили-Роуз Депп стала музой маэстро вслед за своей великолепной мамой Ванессой Паради

Любовь к этой юной чаровнице не стала неожиданностью. Дело в том, что король моды не раз признавался, что был большим поклонником творчества и необычной красоты ее мамы - Ванессы Паради. Французская дива долгое время была лицом аромата Coco от Chanel. И вот теперь совсем свежая кровь в коллекции Лагерфельда, затмившая Кендалл Дженнер и сестер Беллу и Джиджи Хадид. Малышка Лили стала музой маэстро. Лили-Роуз Депп пошла по стопам звездной матери и тоже появилась в рекламе Chanel, представив коллекцию оптики и выйдя на подиум.

Кара Делевинь

chanelofficial Кара Делевинь - одна из самых дерзких и скандальных моделей современности

Одна из самых дерзких и скандальных моделей современности тоже не осталась в стороне от острого взгляда Карла Лагерфельда. Бунтарка покорила директора дома Chanel своей непосредственностью, подчас наглостью и аристократической кровью. Она стала той самой девушкой, которая придала его коллекциям свежесть. Делевинь не только принимала участие в рекламных кампаниях Chanel, но и представляла коллекцию Лагерфельда в Доме Fendi. К тому же, ни один показ Chanel и Fendi не обходится без участия Кары. С моделью дизайнер использовал метод кнута и пряника: сетовал на ее татуировки и ругал за бесконечные селфи в Instagram, но она всегда была в числе его фавориток.

Кира Найтли

chanelofficial Кира Найтли сыграла в мини-фильме о Габриэль Шанель и кутюрье

Карл Лагерфельд предложил актрисе стать новым лицом аромата Coco Mademoiselle после того, как она сыграла в мини-фильме о Габриэль Шанель и кутюрье. Британку Карл превозносил до небес и называл гением. Директора дома Chanel она покорила простотой в общении и скромностью. Кира заменила Кейт Мосс на посту лица аромата Coco Mademoiselle в 2006 году и вот уже несколько лет является его бессменным лицом. Карл признавался, что пока не видит никого лучше для этой роли. Кстати, свадебное платье Киры было создано самим Лагерфельдом.

Кристен Стюарт

chanelofficial Актриса стала "личным сортом героина" для дизайнера

Кутюрье звал звезду саги "Сумерки" практически во все проекты модного дома. Не раз публично восхищался ее талантами и заявил, что она идеальное воплощение современного образа Chanel. Модельер никогда не изменял своей привычке превращать каждый показ в незабываемое шоу.

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Ушел «Кайзер» мира моды: Пять провокаций Карла Лагерфельда

О том, что Карл Лагерфельд уходит, знал весь модный мир. К нему на днях приезжала Наоми Кемпбелл, навещали многочисленные друзья, полгода назад дизайнер составил завещание. Кутюрье пропустил последний показ Chanel, состоявшийся 22 января хотя не позволял себе этого никогда. Представители модного дома тогда ничего не рассказали о болезни Лагерфельда, сказав лишь, что тот «сильно устал» (подробности)