Полковник Квачков после 12 лет тюрьмы: Состояние прекрасное!

70-летний полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков покинул с вещами исправительную колонию №5 в Мордовии. На входе его встречала семья и журналисты.

- Мое состояние прекрасное: полковник Квачков к походу и бою готов, — отрапортовал он коротко для СМИ.

На этом выступление полковника ГРУ в отставке не закончилось. Он пожалел, что Россия остановилась в 2014 году только на Крыме. От бандеровцев, по словам Квачкова, нужно освободить не только Донбасс, но и Одесскую с Запорожскими областями.

Коснулся полковник отравления своего экс-коллеги Сергея Скрипаля в Великобритании, назвав все обвинения в адрес России «туфтой, появившейся благодаря внутренним и внешним паразитам».

Квачков подтвердил, что не собирается вступать в политические партии, но заявил, что вся его дальнейшая деятельность «будет направлена на пропаганду русского православного государства».

- Воцерковлять русский народ буду, — поднял руку полковник, который провел в заключении 12 лет, 2 месяца и 15 дней (с учетом времени в СИЗО по делу о покушении на Чубайса).

По словам адвокатов Квачкова, их подзащитного ограничили в правах: год он не имеет права выезжать из Москвы, и обязан еженедельно отмечаться в ближайшем отделении полиции.

Квачков был задержан в 2010 году по обвинению в попытке организовать вооруженный мятеж. Уже в колонии ему добавили два года срока за экстремистское видеообращение из-за решетки. На свободу он вышел на полгода раньше срока из-за смягчения 282-й статьи Уголовного кодекса о «возбуждении ненависти или вражды».

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7 февраля стало известно, что из мордовской колонии будет освобожден 70-летний полковник Главного разведывательного управления Владимир Квачков. Впервые он был арестован в марте 2005 года по обвинению в подготовке покушения на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Он отсидел три года, после чего был оправдан. Но в 2010 году его снова задержали, суд приговорил полковника к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. А в августе 2017 года суд приговорил Квачкова к еще полутора годам лишения свободы за "возбуждении ненависти либо вражды" из-за его видеообращения из колонии (подробности)