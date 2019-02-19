2019-02-19T17:39:43+03:00
Общество

На бронзового солдата подо Ржевом собрано более 100 миллионов

Российское военно-историческое общество отчиталось о том, как идут работы над одним из самых необычных мемориалов в память о Великой Отечественной
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Проект будущего монумента под Ржевом. ФОТО rvio.histrf.ruПроект будущего монумента под Ржевом. ФОТО rvio.histrf.ru
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На месте кровавых сражений подо Ржевом, в сотне метров от трассы М-9 скульптор Коробцов и архитектор Фомин возводят 25-метровый монумент.

Проект памятника министр культуры Мединский 7 ноября представил президенту Путину. Глава государства задумку - словно парящий над постаментом на насыпном 10-метровом холме боец - оценил и одобрил.

Идею всенародного памятника подхватили по всей стране - в ржевских болотах сложили головы десятки тысяч солдат, призванных со всех концов нашей родины. К концу зимы собрали уже более 100 миллионов и 400 тысяч рублей.

Общий бюджет мемориала у тверской деревни Хорошево - около 650 миллионов рублей. Этот первый столь масштабный памятник простому солдату (он на 8 метров выше знаменитого Алёши в Болгарии) будет открыт 9 мая 2020 года.

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Министр культуры Владимир Мединский на встрече с Владимиром Путиным предложил сделать во Владивостоке как в Севастополе, а в Ржеве сделать так, как вообще нигде еще не делали. Глава минкульта рассказал президенту о наиболее значимых музейных проектах, которые сейчас планируется реализовать, начав с Дальнего Востока (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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